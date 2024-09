Tecnologia na saúde: com investimentos do Estado, Hemosc é referência nacional em análise e pesquisa

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Governo do Estado tem investido constantemente em tecnologia para modernizar o atendimento na saúde de Santa Catarina. Recentemente, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) deu um importante passo no avanço das práticas de transplante de medula óssea (TMO) com a aquisição de um moderno tanque criogênico para a preservação de Células Progenitoras Hematopoiéticas (CPH). Além disso, a unidade catarinense tem se destacado com testes para realizados todos os hemocentros do Sul.

O novo equipamento, adquirido com um investimento de R$ 420 mil do Governo do Estado, irá substituir os tanques atualmente em uso, trazendo benefícios significativos para a segurança dos processos e a eficiência dos custos.

“Esse equipamento adquirido pelo Governo do Estado é de alta tecnologia e foi importado dos Estados Unidos. Ele é responsável por armazenamento de células progenitoras hematopoiéticas, conhecidas como medula. As bolsas com as medulas que já foram armazenadas nele, inclusive, já foram utilizadas em transplantes de pacientes catarinenses pelo SUS. Agora a nossa intenção é adquirir mais um equipamento desse para substituir os antigos”, destacou a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Mais eficiência e economia

Foto: Reprodução/Secom SC

Com essa nova tecnologia, o Hemosc não apenas aumentará a segurança no armazenamento das CPH, mas também promoverá uma expressiva redução de despesas operacionais. Estima-se que os custos relacionados ao consumo de energia elétrica, nitrogênio líquido e manutenção de equipamentos sejam reduzidos em até seis vezes, representando um marco na otimização dos recursos do sistema de saúde estadual.

A aquisição desse tanque criogênico reflete o compromisso do Governo de Santa Catarina em modernizar e aprimorar as condições de tratamento disponíveis no estado, especialmente em áreas de alta complexidade, como a realização de transplantes.



“Com a nova tecnologia o nitrogênio usado para manter a temperatura adequada não é mais consumido e sim reaproveitado pelo próprio equipamento, o que gera uma economia no processo. Esse equipamento tem capacidade para armazenar cerca de 400 bolsas de medula. Todos os dias há um monitoramento eletrônico da temperatura e também manutenção preventiva e calibração da máquina. As bolas de medula precisam estar nas temperaturas entre 150º C a 170º C negativos”, acrescentou a bioquímica do laboratório de processamento celular do Hemosc, Janete Cattani Baldissera.

Testes para os outros estados do Sul

Foto: Reprodução/Secom SC

Desde o mês passado, o Hemosc passou também a realizar o Teste de Detecção de Ácido Nucleico (NAT) em todas as amostras de doadores de sangue, de órgãos e tecidos, dos serviços públicos e privados contratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do sul do país. Desde sua implantação em 2010, o Hemosc tem realizado esses testes para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, agora, passará a realizar também para o estado do Paraná. O exame é fundamental para detecção de doenças como o HIV, as hepatites B e C e a malária.

O Hemocentro catarinense é referência no Sistema de Gestão de Qualidade e o único do Brasil com três certificações: ISO 9001, que é um selo internacional de qualidade, desde 1998; acreditação pela AABB/ABHH desde 2014; e da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 1, em 2023. É o único hemocentro com a tripla certificação de qualidade no país.

O transplante de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é realizado em Santa Catarina pelo Hemosc e pelo Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), ambos órgãos públicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), geridos pela organização social Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece).