Saúde em Obras: Estado revitaliza iluminação externa do Hospital Santa Teresa em São Pedro de Alcântara

Foto: Samuel da Cunha/ HST

Projetado como uma pequena cidade, com casas e pavilhões, o Hospital Santa Teresa (HST) passou por sua primeira grande reforma na rede de iluminação externa desde sua inauguração, em 1940. Com investimentos do Governo do Estado no valor de R$ 735 mil, as obras de modernização da infraestrutura elétrica irão atender à crescente demanda da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES).



As antigas luminárias de vapor de mercúrio foram substituídas por 68 modernas luminárias de LED, de alto rendimento. Além disso, 28 novos postes foram instalados e reposicionados, garantindo uma distribuição mais uniforme da iluminação.

“Muitos locais não tinham iluminação e onde havia, ela era insuficiente, era tudo escuro. Agora foram acrescentados vários novos pontos de luz, o que melhorou bastante. Hoje conseguimos olhar cada cantinho, cada espaço do Santa Teresa durante a noite. Antes faltava segurança, porque eu tenho moradores nas casinhas, nos pavilhões e os nossos servidores têm que trabalhar de uma forma diferenciada. Então muitos serviços que temos condições de realizar só não estavam acontecendo na sua totalidade pela fragilidade da rede elétrica”, destaca o diretor do hospital, José Augusto da Silva Velho.



Foto: Reprodução/Secom SC

Ampliação da capacidade

Além da iluminação externa, houve a renovação de toda a rede de média tensão, que foi reforçada com a instalação de uma nova subestação e dois transformadores adicionais, aumentando a capacidade de carga. Adicionalmente, as redes de baixa tensão e de telecomunicação – em fase final de implementação – estão sendo instaladas de forma subterrânea para garantir maior eficiência e segurança no sistema.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com a reestruturação da rede de energia, o hospital poderá utilizar todos os equipamentos e serviços que estavam limitados, tanto no setor ambulatorial quanto assistencial, bem como os novos equipamentos que chegaram ano passado, como a plataforma laser e a câmara de fototerapia, usadas no tratamento de linfomas cutâneos, psoríase e vitiligo.



“Antes, precisávamos escolher quais equipamentos utilizar e quais procedimentos realizar, pois o uso simultâneo de alguns aparelhos era arriscado. Agora, com a solução dos problemas de energia, poderemos finalmente colocar em prática todos os serviços que estavam pendentes. Isso abrange tanto o nível ambulatorial quanto o assistencial interno, permitindo o uso de pequenos e grandes equipamentos. Com essa melhoria, poderemos aprimorar ainda mais o que já era bom, pois nosso atendimento é de qualidade. Sabemos que prestamos um serviço de excelência, conforme os princípios do SUS, do Hospital Santa Teresa e da Secretaria de Saúde”, reforça o diretor.

Foto: Reprodução/Secom SC

Apoio Regional

Localizado em São Pedro de Alcântara, o Santa Teresa é um hospital geral com perfil voltado a três eixos principais que são: Dermatologia, Clínica Médica e Saúde Mental. O ambulatório de dermatologia realiza uma média de 2100 atendimentos por mês. Este ano, o hospital completou 84 anos de atuação e dispõe de 108 leitos que oferecem suporte aos demais hospitais da Grande Florianópolis.