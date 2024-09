Jornalistas portugueses conhecem os potenciais turísticos de Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O primeiro voo da TAP entre Lisboa e Florianópolis trouxe jornalistas portugueses para uma press trip em Santa Catarina entre os dias 3 e 10 de setembro. Para estreitar mais as relações entre Brasil e Portugal, os jornalistas conheceram cidades e atrativos que o estado proporciona. Vieram jornalistas do Fugas, do Volta ao Mundo e da Revista Visão.

Os primeiros dias foram destinados a apresentar os pontos turísticos de Florianópolis, como Santo Antônio de Lisboa, que carrega a forte influência da cultura portuguesa. Ainda, os jornalistas fizeram umcity tourcom o Guia Manezinho. Assim, conheceram o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição e o Norte da Ilha catarinense, como a praia do Forte, Canasvieiras e a Cachoeira do Bom Jesus. “A ligação de vocês com Portugal é algo muito interessante, conseguimos ver esse cruzamento de culturas desde a arquitetura até a gastronomia. Estou adorando”, contou Mara Gonçalves, jornalista da Fugas.

Conhecendo Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom SC

Em seguida,os jornalistas foram para Balneário Camboriú, conhecer a cidade que tanto atrai turistas com atrações inéditas e paisagens espetaculares.

Durante o roteiro, foram para Garopaba, famosa pela Praia do Rosa e pela Surfland, locais em que os jornalistas puderam aproveitar e afirmar que Santa Catarina tem atrativos turísticos consolidados. Para felicidade dos convidados, o voo inaugural aconteceu na mesma época da observação das baleias-franca , assim, eles apreciaram esse momento tão bonito.



De acordo com Daniel Rocha, um dos jornalistas, as paisagens catarinenses são apaixonantes. “Também gosto muito da forma que estamos sendo tratados, todos são muito receptivos e profissionais. Quando vocês forem a Portugal, quero poder retribuir da mesma maneira e que se sintam tão bem-vindos como estamos nos sentindo”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por fim, como último local dapress trip,os jornalistas seguiram para Praia Grande, vivenciando a experiência de observar os cânions catarinenses durante passeio de balão. Ainda, puderam andar a cavalo e apreciar o contato com a natureza que o estado oferece aos turistas. No dia seguinte, voltaram para Florianópolis para o voo de retorno a Lisboa, após sentirem uma pequena mostra de que Santa Catarina é o estado para se viver o turismo o ano todo!