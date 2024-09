Residência médica do Cepon é destaque nacional em anestesiologia

Foto: Divulgação/SES

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Saúde de Santa Catarina (SES), recebeu a certificação máxima no Programa de Residência Médica em Anestesiologia. A instituição foi a única de Santa Catarina a ter o reconhecimento máximo.

De acordo com o diretor-geral do Cepom, Marcelo Zanchet, o reconhecimento nacional representa uma grande conquista para a instituição e reforça seu compromisso com a excelência no cuidado ao paciente oncológico. “Esse destaque reflete a alta qualidade da formação médica oferecida, garantindo que os residentes sejam preparados com as melhores práticas, habilidades técnicas e conhecimento científico de ponta. Além disso, essa conquista beneficia diretamente os pacientes, pois a formação de profissionais qualificados em anestesiologia, uma área essencial para cirurgias e procedimentos oncológicos, garante um tratamento mais seguro e eficaz”, frisa.

Atualmente, o Cepon conta com 16 residentes em Anestesiologia e está entre os 110 serviços credenciados pela Sociedade Brasileiro de Anestesiologia (SBA). Segundo a pesquisa Demografia Médica Brasil 2023, essa é a quinta especialidade médica mais concorrida no país.

Segundo o coordenador do Departamento de Ensino do Cepon e da Comissão de Residência Médica (Coreme), Breno Santiago, o reconhecimento se deve a vários fatores que fazem do Cepon o único destaque em Santa Catarina. “Os residentes são submetidos a uma prova nacional que avalia o conhecimento teórico, além de parâmetros como a produção científica dos residentes e preceptores, participação em congressos e publicação de capítulos de livros e artigos científicos”, explica.

Referência no tratamento oncológico em Santa Catarina, o Cepon é uma unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, administrada pela Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece).

Edital aberto para vagas em 2025

O programa de Anestesiologia do Cepon teve seu primeiro concurso em 2014, e os primeiros residentes ingressaram em março de 2015. Além de formar especialistas na área de anestesiologia, o programa oferece treinamentos nas áreas de Dor e Medicina Paliativa, proporcionando uma formação ampla e diversificada.

O processo seletivo para os Programas de Residência Médica do Cepon para 2025 está com inscrições abertas até o dia 18 de outubro de 2024, e devem ser realizadas conforme o edital da Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS.

A prova teórico-objetiva será aplicada pela Associação Catarinense de Medicina (ACM), de acordo com o edital SES RM nº 03/2024, e ocorrerá no dia 17 de novembro de 2024. Todos os Programas de Residência do CEPON são aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).