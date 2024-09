Governador realiza entregas para a área da saúde em Rio Grande e Pelotas

Em Rio Grande, foi inaugurada a reforma do setor de oncologia da Santa Casa, com investimento de R$ 2,2 milhões -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, estiveram na Região Sul do Estado nesta terça-feira (10/9), realizando entregas para as Santas Casas de Rio Grande e Pelotas.

Em Rio Grande, foi inaugurada a reforma do setor de oncologia da Santa Casa, com investimento de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 216,6 mil para a compra de mobiliário, como poltronas de quimioterapia.

A reforma da unidade, que tem 953,44 metros quadrados, e a compra de equipamentos e mobiliários fazem parte de uma série de ampliações viabilizadas com investimentos do Estado na instituição.

O governador destacou a importância de um ambiente acolhedor para potencializar o tratamento dos pacientes. “Aqueles que estão sofrendo com uma enfermidade precisam de um ambiente onde sejam totalmente amparados. Além de ter equipamentos e estrutura qualificada, o local precisa ser acolhedor, humanizado. Tudo isso é importante na recuperação, e por isso investimos nesse setor de oncologia, onde são muitos os guerreiros lutando contra o câncer e que precisam de um espaço com mais conforto e acolhimento”, disse.

Leite destacou a importância de um ambiente acolhedor para potencializar o tratamento dos pacientes -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Na ocasião, o governador também assinou um convênio no valor de R$ 2,3 milhões para a ampliação das unidades de parto normal, internação obstétrica e internação pediátrica da instituição. O projeto arquitetônico prevê que a maternidade passe a ter ligação exclusiva com o Centro de Parto Normal e o Bloco Cirúrgico. As reformas e modernização servirão para adequar a estrutura da Santa Casa à Política Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) na área materno-infantil, garantindo atendimento seguro e humano às mulheres e crianças.

A titular da SES reforçou a qualidade do atendimento oferecido na Santa Casa de Rio Grande. “Aqui temos uma referência de aplicação de recursos do Avançar para oferecer o melhor para o cidadão. Com essa reforma, vemos um setor que tem qualidade técnica, acolhimento e dignidade não só para o paciente, mas também para o acompanhante”, ressaltou.

No total, a Santa Casa de Rio Grande já recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos do governo do Estado por meio do Avançar.

Equipamento de ressonância magnética para Pelotas

A segunda parada foi na Santa Casa de Pelotas, para a entrega de um aparelho de ressonância magnética. O equipamento foi adquirido com R$ 5,64 milhões do convênio entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Também participaram do ato o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, e a ex-presidente, desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira, que estava à frente do tribunal quando o convênio foi firmado. Ela foi homenageada pela Santa Casa.

Em Pelotas, equipamento entregue foi adquirido com R$ 5,64 milhões do convênio entre o governo do Estado e o TJRS -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

“Aqui celebramos o entendimento, a convergência para entregar para a nossa sociedade o que ela mais precisa. Essa parceria com o Judiciário é uma demonstração da harmonia entre os Poderes e da colaboração para oferecer mais serviços para o cidadão, especialmente na área da saúde”, disse o governador.

Com o equipamento, será possível realizar no local até 400 exames mensais, principalmente nas áreas de traumatologia, oncologia e neurologia. De acordo com a direção da Santa Casa, atualmente a fila por exames de ressonância magnética na região tem 3.332 pacientes. O novo equipamento vai permitir a redução da espera, oferecendo diagnósticos mais rápidos e precisos e aumentado as chances de tratamento e cura para os pacientes do SUS.

Os recursos para a compra do aparelho fazem parte do termo de cooperação assinado no final de 2023, por meio do qual o TJRS repassou ao Estado R$ 154,7 milhões para ampliar e qualificar o atendimento pelo SUS. Os recursos foram distribuídos a partir de um direcionamento técnico da SES. Do valor total, R$ 47,7 milhões foram destinados a cinco hospitais para aquisição de equipamentos e realização de obras.

Com a ressonância magnética, será possível realizar no local até 400 exames mensais -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Beneficência Portuguesa recebe recursos para angiógrafo

Durante a visita à Santa Casa de Pelotas, também foi assinado o convênio de R$ 2,8 milhões para o Hospital Beneficência Portuguesa do município, para a aquisição e instalação de um angiógrafo. Os recursos fazem parte do programa Avançar Mais.

O equipamento vai permitir a obtenção de imagens digitais do sistema circulatório de forma minimamente invasiva, além de realizar diagnósticos com alta definição em áreas como cardiologia e cirurgia vascular, entre outras.