Udesc Cefid oferece avaliação gratuita para adolescentes com problemas em movimentar mandíbula

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), oferece gratuitamente o serviço de avaliação de disfunção temporomandibular (DTM) em adolescentes no Bairro Coqueiros, em Florianópolis, por meio do Grupo de Pesquisa sobre Aspectos Funcionais, Ortopédicos e do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (Foca), que é vinculado ao Laboratório de Desenvolvimento e Controle Postural (Ladescop) .

A articulação temporomandibular (ATM) é responsável pelos movimentos de abrir e fechar a boca, sendo o encaixe da mandíbula com os demais ossos do crânio e uma das articulações mais complexas do corpo humano.

Os principais sinais e sintomas da disfunção dessa articulação são: dores ou desconforto em articulações, ouvidos, cabeça, músculos da face e pescoço; estalidos e crepitação; dificuldades na mastigação; e limitação ou desvio durante a abertura da boca.

O serviço gratuito da universidade está disponível para adolescentes entre 13 e 18 anos e ocorre na Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros.

O agendamento deve ser feito via WhatsApp para o número (48) 99638-2950, com o fisioterapeuta Antonio Almir Junior Lima , que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Udesc Cefid (PPGFT) , sob orientação da professora Anelise Sonza .

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp, pelo número (48) 99638-2950, e pelo e-mail [email protected] .

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637