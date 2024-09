Governador recebe diretores de escolas da Rede Estadual com melhor desempenho no Ideb

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta quarta-feira (4/9), 19 diretores de escolas da Rede Estadual com melhor desempenho nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e no Ensino Médio de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O resultado foi divulgado recentemente pelo Ministério da Educação. Em um café da manhã na ala residencial do Palácio Piratini, Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, ouviram as lideranças sobre a importância das políticas públicas para a aprendizagem e o combate à evasão.

“Estamos aqui para agradecer os bons resultados de cada uma de vocês e que eles sirvam de inspiração para todas as nossas escolas”, destacou o governador. Leite afirmou que o Ideb é um instrumento de gestão, que indica para o governo caminhos e ações. “Estamos orgulhosos com a participação em 2023, pois ela é fundamental para que possamos ter essa compreensão", complementou.

Raquel reforçou que os resultados demonstram uma realidade mais precisa, pois a avaliação alcançou um escopo maior da Rede Estadual. "O recorde em participação passa a permitir o diagnóstico do desempenho em 1.668 escolas adicionais, considerando todas as etapas avaliadas. Esses dados serão utilizados para orientações pedagógicas focalizadas e melhor adaptadas às escolas.”

Na avaliação, realizada em 2023, a Rede Estadual manteve um rendimento constante nas notas de desempenho, com aumento expressivo de participação dos estudantes do Rio Grande do Sul – 70% em relação à prova anterior. A participação do 3º ano foi em torno de 44% em 2021, ao passo que a porcentagem subiu para 75% em 2023. No 5º e no 9º ano do Ensino Fundamental, o percentual de participação foi de 90% e 84%, respectivamente. Ao todo, mais de 132 mil estudantes de escolas estaduais participaram das provas no Estado.

Márcia Cardoso, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental de Brasília, de Bom Retiro do Sul, melhor avaliada nos anos finais do Ensino Fundamental, acredita que o governo tem projetos claros para a educação no Rio Grande do Sul. “A sensação que temos é que a Secretaria da Educação sabe onde está, e sabe também para onde quer ir. Isso nos ajuda muito no direcionamento do trabalho”, ressaltou.

Andreia Cappellari Zanotelli, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre, lembrou dos recursos repassados pelo governo por meio do Programa Agiliza, que podem ser utilizados para melhorias na infraestrutura das escolas. “Usei nas câmeras de segurança, em pequenos reparos e na quadra de esportes. Facilita muito os nossos processos”, destacou a professora.

Participaram do encontro as escolas General Borges Fortes e Guilherme Balduino Baum, de São Leopoldo, e Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre, no critério Ideb Absoluto Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Carlos Fetter, de Farroupilha, Dr. José Bisognin, de Severiano de Almeida, Professor Antonio Barella, de Novo Machado, e Barão do Rio Branco, de Catuípe, no critério Evolução nos Anos Iniciais; Afonso Pena, de Frederico Westphalen, Brasília, de Bom Retiro do Sul, e Firmino Cardoso Junior, de São Pedro do Sul, no critério Ideb Absoluto - Anos Finais; Visconde de Mauá, de Butiá, Affonso Charlier, de Canoas, e Brasília, de Porto Alegre, no critério Evolução - Ensino Fundamental - Anos Finais.

Também estiveram presentes as instituições São Pio X, de Farroupilha, Cônego Josue Bardin, de Vanini, e Antonio Mathias Anschau, de Nova Boa Vista, no critério Absoluto Ensino Médio. No critério Evolução - Ensino Médio, estiveram os diretores das escolas Inglês de Souza, de Charrua, Vital Brasil, de Cachoeira do Sul, e Visconde de Cerro Alegre, de Inhacorá.

Resultados de aprendizagem

Em relação aos níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, o Rio Grande do Sul também está entre os estados com os maiores índices. A nota padronizada, resultado dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) organizados em uma escala de 0 a 10, apresentou uma retomada de patamares pré-pandemia. A proficiência em 2023 foi superior a 2021 em todos os anos e componentes, exceto Matemática no 9º ano.

No Ensino Fundamental da Rede Estadual, a nota padronizada do Saeb ficou em 6,1 nos anos iniciais e em 5,2 nos anos finais. No Ensino Médio, a nota padronizada é de 4,7 – a quarta maior entre os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Na Rede Estadual, o levantamento do Ideb 2023 indicou que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Estado atingiu a nota de 5,8. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, o indicador ficou em 4,7. No Ensino Médio, o indicador ficou em 3,9.