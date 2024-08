CMA recebe Marina Silva para discutir incêndios em biomas brasileiros

Ministra do Meio Ambiente vai falar sobre as medidas adotadas pelo governo para o combate às queimadas - Foto: Pedro França/Agência Senado

Em meio a uma escalada de incêndios florestais em biomas como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, estará na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado nesta quarta-feira (4) para prestar esclarecimentos sobre as ações do governo federal.

A audiência pública, marcada para as 9h, foi solicitada ( REQ 42/2024 – CMA ) pela senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da comissão. O encontro busca obter informações sobre as medidas adotadas pelo governo para enfrentar os incêndios que estão ocorrendo em várias regiões do país.

A senadora destacou que esses eventos resultam em danos ambientais significativos, perda de biodiversidade, emissão de gases de efeito estufa e afetam diretamente a segurança e o bem-estar das populações locais. Ela afirmou ainda que uma abordagem coordenada é essencial para enfrentar esses desafios, ressaltando a importância de colaboração entre os diferentes setores e níveis de governo.

“Combater incêndios e queimadas eficazmente requer uma abordagem integrada, envolvendo diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), além de parcerias com o setor privado e a sociedade civil. A audiência permitirá discutir estratégias de cooperação e coordenação entre esses atores", afirmou Leila na justificativa.

A senadora também destacou os impactos econômicos, como a perda de produtividade agrícola e os prejuízos ao turismo, além dos problemas de saúde pública decorrentes da inalação de fumaça.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira