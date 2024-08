Escola de Tenente Portela apresenta projeto na Expointer 2024

A 21ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação de Três Passos, através do assessor pedagógico Gilmar Marcolan e da diretora Cleni Ventura Lapazini e das alunas Tais Fernanda Kerber, Tamara Gabrieli Brum da Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Balestrin, de Tenente Portela, participa, entre os dias 27 e 29 de agosto, da 47ª edição da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Como parte da programação da Seduc durante a feira, 26 instituições de ensino da Rede Estadual, entre escolas técnicas agrícolas e escolas do campo, apresentarão trabalhos que refletem dinâmicas de inovação e sustentabilidade no meio rural.

Os projetos pedagógicos foram organizados em três grupos, que se revezarão ao longo da semana. Cada um deles permanecerá três dias na Expointer. Ao todo, 50 estudantes e 26 professores, além dos assessores das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). A exposição dos projetos será na Casa da Embrapa.

Entre os destaques está uma série de iniciativas que aborda desde a cultura indígena até a agricultura familiar, passando ainda por temas relacionados à preservação ambiental e às estratégias para diminuir os impactos das mudanças climáticas por meio do sequestro de carbono.

Além disso, a exposição dos estudantes abordará alternativas de plantio, mostrando como as escolas podem contribuir para práticas alimentares mais saudáveis; novas técnicas de agropecuária; preservação da água; uso de plantas medicinais; métodos de cultivo de mel; e resgate de memórias e saberes tradicionais.

Nos dias 26 e 30 de agosto, serão promovidas formações para professores indígenas e das escolas do campo, no Auditório Central da Administração. No dia 26, a partir das 10h, serão abordadas as trilhas de aprofundamento na perspectiva do novo Ensino Médio. Às 14h, ocorre a palestra Ensino Médio Indígena – Caminhos para o desenvolvimento do estudante, com o professor indígena Bruno Ferreira.

No dia 30, a formação é para os professores das Escolas do Campo. A partir das 9h, as trilhas de aprofundamento na perspectiva do novo Ensino Médio serão o tema das discussões e, às 14h, haverá o painel Protagonismo no Campo – Os desafios tecnológicos para as Escolas do Campo.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, A Expointer é organizada pelo governo do Estado. Este ano, após os impactos das enchentes de maio, está sendo chamada de Expointer da Reconstrução e da Retomada.

EEEF Francisco Balestrin

Projeto: Escola do Campo – Uma Educação voltada para a Formação Integral da pessoa e Sustentabilidade da Agricultura Familiar – Escola e Família, uma união que faz a diferença.

Professora: Cleni Lapazini

Estudantes: Taís Kerber, Tamara Brum