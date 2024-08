Plenário celebrará centenário de fundador de companhia de óleos do Nordeste

Jaime Tomaz de Aquino fundou a Companhia Industrial de Óleos do Nordeste (Cione) - Foto: Crédito: Memorial o Rei do Caju

Está marcada para as 16h da segunda-feira (2) uma sessão especial no Plenário para celebrar o centenário do empresário Jaime Tomaz de Aquino (1924-2015), fundador da Companhia Industrial de Óleos do Nordeste (Cione). O requerimento ( RQS 562/2024 ) da sessão especial foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Jaime Aquino nasceu em Jaguaribe (CE), foi caminhoneiro e comerciante e fundou a Cione em 1962. A empresa atua no ramo da produção e exportação de castanha de caju, e é a mais antiga desse setor em atividade no Brasil. Girão ressalta em seu requerimento que as atividades da Cione geram desenvolvimento econômico e social para milhares de pessoas no Ceará e no Piauí, onde a empresa mantém fazendas de caju.

“Jaime Aquino também foi um líder que soube combinar sua capacidade de inovação com um profundo respeito pela ética e pelos valores humanitários. Ele foi um exemplo de que é possível ser bem-sucedido no mundo dos negócios sem abrir mão de princípios éticos e de uma conduta responsável. Sua liderança foi reconhecida por diversas instituições, que lhe concederam inúmeras honrarias ao longo de sua vida. Acreditava que o sucesso empresarial deveria ser acompanhado de um compromisso com o bem-estar da comunidade. Em suas fazendas, criou vilas com moradias dignas, escolas, creches, igrejas, mercados e serviços de saúde para os trabalhadores e suas famílias. Essa abordagem pioneira de gestão humanizada tornou as fazendas do Grupo Cione um modelo de responsabilidade social”, discorre Girão.