Senado oferece oficina de educação ambiental a pessoas com deficiência

Responsabilidade social, educação ambiental e acolhimento foram temas de atividades no viveiro de plantas do Senado Federal nessa quarta (28). No espaço, integrado ao projeto Sala Verde , do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), aconteceu uma ação solidária que, além da administração da Casa, envolveu os voluntários da Liga do Bem e a Associação Pestolazzi de Brasília, proporcionando oficinas criativas para cerca de 50 pessoas com deficiência atendidas pela associação.

Os atendidos, que possuem deficiências múltiplas, percorreram a trilha de acessibilidade do viveiro e ouviram histórias contadas pela servidora Danielle Abud. O passeio incluiu ainda a confecção de arranjos botânicos, utilizando insumos naturais do local, como mudas e cascas de coco.

Vinícius Oliveira Andretta, terapeuta ocupacional que acompanhou o grupo, não escondeu a surpresa de conhecer o espaço e ressaltou a importância desse tipo de inciativa.

— É uma experiência incrível para eles, poder mudar de ambiente, estar em contato com a natureza e desenvolver mais autonomia e pertencimento — diz.

O viveiro do Senado Federal Aberto ao público e vem sendo cada vez mais usado para novas programações.