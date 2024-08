Para Girão, linguagem neutra no Hino é desrespeito e põe ideologia acima do Brasil

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (28), apresentação do Hino Nacional em linguagem neutra durante comício do candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, na terça-feira (27). O parlamentar afirmou que o ato foi “errado” e que a linguagem neutra não faz parte da língua portuguesa. Girão afirmou que vai entrar com um processo sobre o caso.

— Considero muito grave quando alguém que exerce qualquer atividade pública, o que inclui todos os artistas, promova o ultraje da Bandeira Nacional, que dirá um candidato, um político, um deputado ficar entoando o Hino Nacional utilizando linguagem neutra. Para com isso! Respeita o Brasil! Ao fazê-lo, seja qual for o seu objetivo, ele está deliberadamente agredindo toda a nação e, por isso, deve ser responsabilizado.

Girão também criticou apresentação da cantora Bebel Gilberto nos Estados Unidos, em 2022, onde ela fez um protesto contra o governo brasileiro e pisoteou a bandeira nacional em cima do palco. O senador disse ter apresentado, em função disso, projeto que prevê multa e prisão de dois a quatro anos para quem destruir qualquer símbolo nacional, mesmo fora do território brasileiro ( PL 2.303/2022 ). A legislação vigente já prevê o pagamento de multa para quem desrespeita a bandeira em território brasileiro.

— O símbolo brasileiro tem que ser respeitado em qualquer lugar. No Brasil temos quatro símbolos nacionais: a Bandeira, as Armas, o Selo e o Hino, que representam o nosso país em documentos, eventos, cerimônias e missões oficiais. Por isso, precisam ser respeitados por todos os brasileiros. A nossa bandeira, verde e amarela, jamais mudará de cor, como talvez alguns queiram.

O parlamentar ainda condenou a cantora Madonna, que teria realizado uma dança sensual com a Bandeira do Brasil enrolada no corpo durante show no Rio de Janeiro em maio.