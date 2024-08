Estudantes gaúchos da Rede Estadual serão preparados para o Enem pelos melhores professores youtubers do país

Reunindo mais de 10 milhões de inscritos em seus canais no Youtube, alguns dos mais conhecidos professores youtubers do Brasil estão confirmados nos Aulões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em parceria com a organização não governamental (ONG) Embaixadores da Educação, idealizadora do evento Crie o Impossível, a ação da Secretaria da Educação (Seduc) faz parte da campanha Vamo Para Cima, que tem como propósito preparar os estudantes para a prova através de aulões ao vivo, caravanas pelo Estado e materiais de estudo.

Na próxima terça-feira (27/8), às 19h30, no Youtube da TV Seduc RS, Débora Aladim estreia a série de aulões para os estudantes da Rede Estadual. Com mais de dez anos de experiência na preparação de alunos para a prova de História do Enem, Débora possui mais de 3 milhões de inscritos em seu canal. Os aulões ficarão gravados e poderão ser assistidos mesmo depois de finalizada a transmissão ao vivo.

Formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a jovem mineira se dedica a preparar estudantes para vestibulares e concursos há mais de dez anos. Ela começou a fazer sucesso em 2013, quando passou a compartilhar resumos que escrevia em seus cadernos na escola em formato de vídeos. Utilizando uma linguagem ágil e recursos visuais, a educadora aborda os mais diversos temas, trazendo dicas, curiosidades históricas, além de apresentar conteúdos de História Geral e História do Brasil.

Professores dos aulões

Noslen Borges

Ramilton Batinga

Henrique Araújo

Samuel da Cunha

Gustavo Reis

Letícia Goés

Gabriel Cabral

Sandro Curió

Hansen

Daniel Gomes de Oliveira

Fernanda Pessoa

Poxa Lulu

As demais aulas da campanha Vamo pra Cima ocorrerão até o final de setembro, sempre às terças e aos sábados. As lives serão conduzidas de forma interativa, permitindo que os estudantes possam tirar dúvidas e conversar diretamente com os professores via chat.

Recorde de inscritos no Enem

Neste ano, a rede pública gaúcha alcançou um recorde histórico, com 88,9% dos estudantes concluintes do Ensino Médio inscritos para o Enem 2024. A partir de agora, a Seduc busca mobilizar e garantir o máximo de participação e aprovação nas provas, incentivando a continuidade do ensino. As provas do Enem serão aplicadas nos dias nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil.

Embaixadores da Educação – Crie o Impossível

Idealizadora do evento Crie o Impossível, a ONG Embaixadores da Educação foi fundada em 2013 por um grupo de jovens egressos de escolas públicas logo que se formaram no Ensino Médio, pois estavam insatisfeitos com a realidade da educação pública que presenciaram durante a vida escola. A organização, que surgiu como um coletivo, foi formalizada em 2017 e até então já impactou mais de 265 mil alunos de escolas públicas em todo o Brasil.