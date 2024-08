Bittar: Não se pode continuar culpando Bolsonaro pelas queimadas

O senador Marcio Bittar (União-AC) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (21), a notícia de que a fumaça de queimadas na Amazônia já atingiu dez estados de três regiões brasileiras. Segundo nota do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o fogo estava concentrado principalmente no sul do Amazonas e nos arredores da Rodovia Transamazônica (BR-230).

— Nós estamos no segundo ano do novo governo. Portanto não é possível que continuem culpando o governo do presidente [Jair] Bolsonaro. (...) Quando eu estive, no ano passado ou no retrasado, no continente europeu, eu lembro que a fumaça do Canadá atravessou o oceano e estava na Europa Ocidental, e ninguém falou absolutamente nada.

O parlamentar também criticou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por não autorizar a licença para a construção da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Para Bittar, a decisão da ministra leva ao isolamento permanente do Amazonas e do Acre.