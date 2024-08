André Amaral faz homenagem ao novo presidente do STJ

O senador André Amaral (União-PB) homenageou, em pronunciamento nesta quarta-feira (21), o ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, paraibano que assumirá a presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo biênio 2024-2026. A posse está marcada para quinta-feira (22). O senador destacou a importância da nomeação para o estado da Paraíba, que, segundo ele, tem tradição em formar grandes juristas.

— Mais um ilustre filho da Paraíba que se destaca na República brasileira. Conterrâneo paraibano, homem ilustre que honra a Paraíba e que deixa todos nós envaidecidos, porque o senhor é uma referência no mundo jurídico e no mundo de quem conhece o bem comum e quer o bem comum. Esse é o seu legado que dá referência às novas gerações. Sua terra, que é minha terra, saúda sua renovada disposição em doar todo o seu tempo e talento para a construção de uma Justiça mais ágil e mais afirmativa, garantindo o exercício pleno da cidadania — disse.

Durante o discurso, o senador enfatizou a trajetória do ministro, que nasceu em Catolé do Rocha e se formou em direito no Rio de Janeiro. O parlamentar destacou que Herman Benjamin é reconhecido por sua atuação na área do direito ambiental e por ser um dos redatores do Código de Defesa do Consumidor.

— É um dos poucos juristas brasileiros que tem larga experiência com atividades de elaboração de leis. O ministro Herman é autor de dezenas de livros e artigos sobre o meio ambiente e direito do consumidor, com reconhecimento internacional. Mesmo com toda a projeção intelectual, aqueles que o conhecem destacam seus hábitos simples, de um nordestino, refletindo muito do seu ambiente interiorano, sem fugir às suas origens, onde foi criado — enfatizou.