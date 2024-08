Cleitinho diz que reunião dos três Poderes deveria tratar de problemas do povo

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (21), a reunião entre representantes dos três Poderes para tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu execução de emendas impositivas. Para o senador, o assunto só interessa aos parlamentares, sem resolver o real problema da população. O encontro ocorreu na Presidência do STF, na terça-feira (20).

— Eu tinha tanta vontade na minha vida de poder participar de uma reunião dessa, com os Três Poderes, estar lá, mas eu devo ser uma "pessoa não grata", porque, se eu estivesse lá, essa turma ia escutar, mas ia escutar muito, porque eu não ia estar ali para defender partido, não ia estar ali para defender classe política. Eu só ia estar ali para defender o povo, para falar realmente o que o povo quer. O povo quer uma estrada decente, o povo quer é comida dentro de casa, o povo quer uma conta de água mais barata, uma conta de luz mais barata, é um custo de vida mais barato, é a gasolina mais barata. É para isso que os três Poderes deveriam se sentar para resolver.

Cleitinho também criticou os gastos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com publicidade e propaganda. Segundo o senador, o banco gastou R$ 38 milhões em 2023 e R$ 32 milhões até agosto de 2024.

— Eu quero saber quando que a população brasileira, preocupada em pagar conta de água, conta de luz, vai sentar na frente da TV e vai ficar vendo propaganda do BNDES? Quase R$ 70 milhões com publicidade! Você já pensou se pegassem 70 milhões e fizessem Minha Casa, Minha Vida? Sabe quantos Minha Casa, Minha Vida fariam com 70 milhões, uma média? Mil casas — protestou o senador.