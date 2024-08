Senador Irajá destaca operação da PF contra governador do Tocantins

O senador Irajá (PSD-TO) destacou em pronunciamento que o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi alvo da Operação Fames-19 nesta quarta-feira (21). A operação foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar um esquema de desvio de recursos na venda de cestas básicas durante a pandemia. Segundo o parlamentar, as apurações demonstram o envolvimento do governador e de empresas do estado na compra de cestas básicas com valores superfaturados.

— Essas empresas teriam sido previamente selecionadas, favorecidas e contratadas para poder fornecer cestas básicas a mais de 280 mil pessoas que passam fome diariamente no estado do Tocantins, que não têm sequer um prato de comida, almoço ou jantar, como apontam os dados oficiais do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Mas o governador e a sua máfia instalada no estado, através desse esquema criminoso, decidiram embolsar grande parte desse dinheiro, que é público — declarou Irajá, acrescentando que esse "é o maior escândalo de corrupção já encontrado na história de Tocantins".

O senador também destacou que o Tribunal de Contas Estado do Tocantins (TCE-TO) suspendeu, na segunda-feira (19), todos os atos de um pregão eletrônico do governo estadual no valor de quase R$ 800 milhões.

— O lamaçal de corrupção, liderado pelo governador Wanderlei Barbosa, não para por aí e é tão vasto e diverso que a lista de escândalos cresce todos os dias. (...) As irregularidades são tantas que o Tribunal de Contas do estado não teve outra opção senão interromper o processo e intimar as empresas envolvidas, além do governo estadual, através da Ageto [Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura], para prestar os esclarecimentos.