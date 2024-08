Paim comenta visita de Lula e enumera ações do governo federal no RS

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (21), a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Rio Grande do Sul para acompanhar as ações de reconstrução do estado após as enchentes que atingiram o estado. Paim enfatizou a importância da participação de Lula em iniciativas voltadas para o desenvolvimento regional.

Entre os eventos, o senador mencionou a inauguração do Complexo da Scharlau, na BR-116, que segundo ele, resolve um dos maiores gargalos logísticos do estado.

— O investimento federal nas obras totaliza R$ 80 milhões, beneficiando diretamente 3 milhões de pessoas. Além disso, estão previstas, para este ano ainda, mais duas entregas importantes nessa região que foi atingida pelas chuvas: o Complexo Ponte dos Sinos, em setembro, e 7km de alargamento de trechos entre a Scharlau e a RS-239, previsto para novembro — afirmou.

O senador também ressaltou a entrega de 173 unidades habitacionais no condomínio Morada da Fé, em Porto Alegre, além de outras 80 unidades em Dois Irmãos. Segundo ele, a meta é concluir 1.290 unidades até o final do ano, com um investimento total de R$ 130,9 milhões. Paim mencionou ainda a autorização para a construção de novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida nos municípios de São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas, com um aporte total de R$ 186,1 milhões.

Outro ponto que o Paim destacou foi a inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, que recebeu R$ 144 milhões do governo federal. O novo centro, segundo o parlamentar, permitirá a realização de radioterapia no próprio local e ampliará a capacidade de internação em 77%, com equipamentos de última geração.

— O governo federal, assim, está cumprindo com a promessa de ajudar, e está ajudando, a reconstrução do Rio Grande do Sul. O presidente Lula reafirma que o estado é uma das prioridades do seu governo — disse.