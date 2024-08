Presidindo a CMA, Leila registra assinatura de Pacto Pela Transformação Ecológica

Chefes dos Três Poderes assinarão pacto às 14h desta quarta, no Palácio do Planalto, informou Leila Barros - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, destacou o Pacto Pela Transformação Ecológica, que será assinado às 14h desta quarta-feira (21), em solenidade no Palácio do Planalto.

O evento contará com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Senado, Rodrigo Pacheco; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso.

Ainda segundo a senadora, o pacto é um marco histórico, já que esta será a primeira vez que os Três Poderes se unirão pela agenda ambiental e climática para a definição de um novo rumo de desenvolvimento para o Brasil. Para a senadora, esse é um "momento ímpar", que deve ser celebrado.

— Estamos diante de uma oportunidade única para moldarmos nossa política ambiental e climática com a assinatura desse pacto. Hoje será formalizado um compromisso histórico, que estabelece um novo paradigma para o desenvolvimento econômico do Brasil, com a meta de promover uma transformação profunda em nossos modelos de desenvolvimento. Para garantir um futuro sustentável, é crucial que mudemos profundamente nossos modelos de produção e consumo — afirmou Leila.

O acordo fortalecerá a posição do Brasil no cenário internacional como protagonista global no campo da segurança ambiental, climática e alimentar, considerando biodiversidade, recursos naturais e produção agrícola do país.