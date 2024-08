Lojas da rodoviária de Porto Alegre são reabertas ao público

Foi autorizado, nesta quinta-feira (1/8), o reinício de atividades das lojas da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Dos 64 estabelecimentos, cerca de 20 já estão aptos para voltar a funcionar. Nesta quinta, 12 lojas retornaram com suas atividades normais. A autorização foi assinada pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

As demais lojas abrirão gradualmente, nos próximos dias, após vistoria do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). De acordo com a diretora de Transportes Rodoviários do Daer, Luciano Azevedo, a previsão é que, até o fim de agosto, a maior parte das lojas já esteja aberta.

“A reabertura é mais um passo para que a Estação Rodoviária retome seu movimento normal. A volta dos lojistas fará com que mais passageiros usem os serviços do local”, destacou o secretário.

Investimentos

Para as reformas necessárias na Estação Rodoviária – que ficou fechada pouco mais de 30 dias, entre o começo de maio e o início de junho, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul – o governo do Estado está investindo R$ 14,7 milhões.

Ao longo do segundo semestre, esse valor está sendo destinado para revitalizar a impermeabilização da cobertura da rodoviária; recuperar a parte elétrica, a área dos guichês e os pisos do setor de embarque e desembarque interestadual e intermunicipal; a substituição dos vidros; e a pintura e reforma dos banheiros.