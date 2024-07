Primeiras candidaturas registradas no TSE para as Eleições de 2024

As primeiras candidaturas do estado começaram a ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a realização das convenções partidárias. A partir de agora, os partidos e coligações já podem cadastrar seus candidatos no sistema de registro do TSE. O prazo final para o registro das candidaturas é 15 de agosto às 19 horas. A campanha eleitoral oficial terá início em 16 de agosto, permitindo a propaganda nas ruas e redes sociais, enquanto a propaganda obrigatória no rádio e na televisão começa apenas em 30 de agosto.

Até o momento, o sistema do TSE já registrou 24 candidaturas a prefeito e vice e 739 candidaturas a vereadores. Ainda não há nenhum registro de candidatura da nossa região, mas entre os municípios mais adiantados estão Joia, próximo a Ijuí, onde candidatos a vereador do PSOL já registraram suas candidaturas, além de Uruguaiana, Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

Indefinições Regionais

Em Crissiumal, a situação está definida com a candidatura do atual prefeito Marco Aurélio Nedel e o vice Luiz Wehrmeier, ambos do PL. A oposição, que inicialmente havia anunciado uma frente unida contra o atual prefeito, se desmobilizou e não chegou a um acordo para compor a chapa. O PSD lançou oficialmente Dilson Vorlei Hubner Zimmermann e Janice Dalcin Benatti como pré-candidatos, com a convenção marcada para a noite de hoje. O PDT oficializou a pré-candidatura de Roberto Bergmann como prefeito, mas ainda não indicou um candidato a vice-prefeito. As últimas definições deverão ser confirmadas nesta semana. O PT, liderando a esquerda, ainda não divulgou sua movimentação para as eleições.

Redentora em Definição

Em Redentora, a vaga de vice-prefeito ainda está em aberto. O atual prefeito Malberk Dulluis, o Nico, do MDB, vai concorrer à reeleição, mas ainda não há definição sobre o candidato a vice-prefeito. Segundo uma fonte interna do partido, o nome preferido é do atual vice Noedi Cassagrande, o Noco. A oposição está definida com Denilson Machado da Silva, o Belô, do PL, como candidato a prefeito e Douglas Tesche, do PSDB, como vice.

Considerações Finais

As movimentações políticas e registros de candidaturas prometem intensificar nas próximas semanas, à medida que se aproxima o prazo final para registros e o início oficial da campanha eleitoral.