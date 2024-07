Lula sanciona criação de título de renda fixa para estimular indústria

A pasta também reduziu a abrangência da área de emergência zoossanitária para os municípios gaúchos do Vale do Taquari e Anta Gorda, Doutor Ricardo...

Economia Há 48 minutos Em Economia Ministério da Agricultura confirma fim de foco de Newcastle no RS A pasta também reduziu a abrangência da área de emergência zoossanitária para os municípios gaúchos do Vale do Taquari e Anta Gorda, Doutor Ricardo...

Economia Há 48 minutos Em Economia Bandeira tarifária de energia volta a ser verde, sem cobrança extra A bandeira tarifária de energia elétrica em agosto será verde, o que significa que as contas de luz dos consumidores não terão custo extra no próxi...

Economia Há 2 horas Em Economia BNDES executa dívida da Supervia de R$ 1,3 bilhão Em nota, a Supervia informou que “vinha em negociações com o BNDES, porém, por conta do atual cenário financeiro da companhia, já comunicado ao juí...