Iniciativa promove práticas de alimentação saudável entre crianças internadas no Hospital Terezinha Gaio Basso

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB) é uma unidade do Governo do Estado, administrada pelo Instituto Santé, é uma instituição pública 100% SUS.

“Nesta fase da vida, é essencial ter uma alimentação saudável para garantir a quantidade necessária de nutrientes e possibilitar o crescimento e desenvolvimento adequado das crianças. Elas adquirem uma consciência sobre alimentação saudável e a ação ainda ajuda com o processo de hospitalização”, destaca a profissional.

Essa iniciativa foi criada devido à resistência que algumas crianças internadas apresentam em relação à alimentação. Segundo a nutricionista Fernanda Semanski, pacientes pediátricos frequentemente demonstram esse comportamento em ambientes hospitalares. Considerando que as crianças que permanecem por um período prolongado no hospital necessitam de abordagens diferenciadas, essa ação visa não apenas incentivar a alimentação, mas também proporcionar momentos de relaxamento e lazer para todos.

Pensando em promover práticas de alimentação saudável entre os pacientes pediátricos, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), por meio do setor de Serviço de Nutrição e Dietética (SND) estão decorando os lanches e sobremesas com adesivos de personagens e frases motivadoras, para serem entregues aos pequenos.

Saúde Há 2 horas Em Saúde América do Sul tem destaque no combate à fome no mundo, diz FAO Confira a entrevista do economista-chefe da FAO:Agência Brasil- É improvável que o mundo cumpra os objetivos estabelecidos para 2030. Quais são, na...

Saúde Há 2 horas Em Saúde Julho Verde: Estado oferece tratamentos inovadores para o câncer de cabeça e pescoço no Cepon Médica oncologista Yeni Verônica Nerón, responsável pelo Serviço de Pesquisa Clínica do Cepon, diz que há 10 estudos com seleção aberta – Foto: Ric...

Saúde Há 2 horas Em Saúde Em três anos, número de pacientes de oncologia tratados no RS aumentou quase 50% Em três anos, o número de pacientes tratados em oncologia no Rio Grande do Sul passou de 20.529 em 2020 para 30.041 em 2023, um aumento de 46% na o...