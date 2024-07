Procura por seguro viagem aumenta no primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, o segmento de seguros de pessoas registrou um notável crescimento, refletindo a crescente conscientização e a busca por proteção entre os consumidores. De acordo com os dados disponíveis pela SUSEP, o total de prêmios (valor pago pelos seguros) do segmento de seguros de pessoas atingiu R$ 102,72 bilhões até maio de 2024, representando um aumento expressivo de 24,8% em comparação com o mesmo período de 2023.

Dentro deste cenário positivo, destaca-se o seguro de vida, que arrecadou R$ 13,64 bilhões até maio de 2024, evidenciando um crescimento de 16,1% em relação ao ano anterior. Esse crescimento significativo é indicativo da maior preocupação das pessoas com a sua segurança e bem-estar, principalmente em um contexto global ainda marcado por incertezas.

A procura por seguro viagem também acompanhou essa tendência de alta, refletindo a retomada das viagens e o aumento da mobilidade das pessoas após os desafios impostos pela pandemia. Com a reabertura das fronteiras e a flexibilização das restrições, os consumidores têm priorizado a contratação de seguros viagem para garantir uma maior tranquilidade durante seus deslocamentos, tanto a lazer quanto a trabalho.

A análise desses dados demonstra uma mudança no comportamento do consumidor, que está cada vez mais atento à importância de estar segurado e protegido contra imprevistos. As seguradoras, por sua vez, têm investido em oferecer produtos mais abrangentes e personalizados, atendendo às demandas específicas dos viajantes modernos.

Para Grasiela Ferreira, supervisora de Sucesso do Cliente da Real Seguro Viagem, essa procura foi motivada, em grande parte, devido ao aumento do interesse dos viajantes em estarem protegidos, em especial após a crise sanitária de 2020. “Além de estarem protegidos contra imprevistos que podem prejudicar a viagem, há um crescimento por parte dos clientes em adquirir coberturas extras, além das já convencionais.”

Os resultados positivos registrados no primeiro semestre de 2024 são um indicativo claro de que o mercado de seguros de pessoas, especialmente o seguro viagem, continua a se expandir e a se consolidar como um setor essencial para a proteção e a segurança dos consumidores. Segubdo Grasiela, com a expectativa de crescimento contínuo, as seguradoras seguem comprometidas em inovar e aprimorar seus serviços, garantindo uma cobertura completa e eficiente para todos os tipos de viagens.