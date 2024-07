Formação de professores para o Programa Penso, Logo Destino reúne saúde, meio ambiente e educação no Planalto Norte

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência Regional de Saúde de Mafra (GERSA), participou da formação de profissionais da educação de Canoinhas e região sobre o tema Logística Reversa. A ação foi realizada por meio do Programa Penso Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente (IMA).

O evento que aconteceu no dia 19 de julho, foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Canoinhas, e contou com representantes das escolas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas e das escolas estaduais da região de abrangência da 26 ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com o objetivo de formar professores multiplicadores do programa nas escolas.

Por meio de dados que mostram o aumento das arboviroses na região e de materiais didáticos que podem ser utilizados para trabalhar o tema nas escolas, a Gerência Regional de Saúde de Mafra reforçou a importância da integração entre saúde, educação e meio ambiente na prevenção das doenças.

Segundo a bióloga da GERSA, Bibiane Armiliato de Godoy, “o aumento na proliferação de vetores de doenças, como o Aedes aegypti, está bastante conectado com o descarte inadequado dos resíduos”.

Os municípios do Planalto Norte têm recebido destaque estadual nos últimos anos pela participação expressiva na Campanha de Recolhimento de Pneus Inservíveis, promovida pelo IMA em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Agora, com a ampliação dos recolhimentos pelo PLD e integração com a educação, a região passa a trabalhar conjuntamente para a construção de uma mudança de hábitos que vai gerar melhorias para o meio ambiente e o combate de doenças como a dengue.