Governador inaugura novos leitos de UTI pediátrica no Hospital e Maternidade Oase em Timbó

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O Governo do Estado continua fortalecendo e expandindo a rede de atendimento da saúde pública de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participaram nesta segunda-feira, 22, da inauguração de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no Hospital e Maternidade Oase, em Timbó. Destes, oito estarão disponíveis para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora a rede estadual passa a ter 191 novos leitos de UTI entre adultos e pediátricos.

“Aqui é um hospital referência e nós vamos dotar esse hospital aqui de todas as condições, vai ficar com 40 leitos de UTI no total. Isso é um ganho regional, para que possa atender ainda melhor as pessoas. Isso faz parte dessa revolução que nós estamos fazendo na Saúde de Santa Catarina”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a abertura dos leitos, o Estado investiu R$ 1.357.824,43 destinados a aquisição dos equipamentos. E para pleno funcionamento, a Secretaria da Saúde irá custeá-los integralmente até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1,2 mil por leito vago e R$1,8 mil por leito ocupado. Com a abertura dos novos leitos, o Hospital Oase totaliza somente pelo SUS 34 leitos de UTI, incluindo adultos, neonatais e pediátricos.

“É uma vitória para todos nós porque são leitos pediátricos, que naturalmente são uma dificuldade maior de termos na nossa rede de saúde. Então cumprindo a determinação do governador de levar a saúde cada vez mais perto de cada um dos catarinenses”, afirmou o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Fundado em 12 de setembro de 1937, com 87 anos de existência, a unidade é mantida pela Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de Timbó. O Hospital Oase conta com emergência, ambulatório com diversas especialidades, Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), Centro Cirúrgico de última geração, Laboratório, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral e UTI Neonatal. De janeiro até julho deste ano foram realizados em média 330 partos na unidade hospitalar. Além disso, atendem pacientes de diversos municípios, entre eles: Rio dos Cedros, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rodeio, Ascurra e Timbó.

O diretor do hospital, Robson Almeida, destacou a importância da ampliação dos recursos na área de cuidados intensivos pediátricos. “O Hospital e Maternidade até hoje possuíam 10 leitos de UTI neonatal. Então de 0 a 28 dias de vida, a gente consegue contemplar assistência nesse sentido para os pacientes. Nesse período dos 29 dias aos 14 anos era um hiato assistencial que o hospital tinha. Acima de 15 anos a gente já tem assistência pelo leito d e UTI adulto tipo 2, que a gente tem 20 leitos. Então agora com essa essa inclusão desses 10 leitos de UTI pediátrica, a gente consegue ter uma assistência completa de 0 até os mais idosos”, explicou Almeida.