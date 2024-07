Jornada Pedagógica 2024/2 inicia com reflexões sobre aprendizagem contínua

A Secretaria da Educação (Seduc) iniciou, na manhã desta segunda-feira (22/7), a programação da Jornada Pedagógica 2024/2, com discussões sobre estudos de aprendizagem contínua. Transmitido pelo canal TV Seduc RS , no YouTube, o evento é um momento de reflexão e uma oportunidade de trocas de experiências pedagógicas. Além disso, são oferecidas formações para auxiliar o planejamento do segundo semestre letivo, e os resultados obtidos nos meses anteriores são analisados para identificar as áreas que precisam de melhorias.



Entre 22 e 26 de julho (durante o recesso dos estudantes), professores e a equipe diretiva da Rede Estadual se reúnem nas escolas para acompanhar as orientações, participar de atividades e alinhar estratégias de aprendizagens. Nesta edição, os temas em destaque são orientações para a gestão escolar e boas práticas.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, apresentou a fala de abertura, destacando a série de ações realizadas pela Seduc para conter os impactos das enchentes – como a escuta das necessidades dos servidores, a formação de Escolas Sensíveis ao Trauma, a busca ativa de estudantes em abrigos e comunidades atingidas e a priorização de currículos para recompor aprendizagens que foram prejudicadas pelos efeitos da catástrofe.

“Para poder acompanhar uma situação tão complexa, tivemos de construir planos personalizados e criar uma política de acompanhamento e comunicação constantes, com diferentes soluções para problemas distintos”, resumiu Raquel, que também abordou o acolhimento como parte integral da dinâmica escolar.

“Não adianta um aluno retornar, depois de ter perdido a casa, e o professor falar para esquecer o que aconteceu porque é hora da aula de matemática. O ser humano não funciona assim. Nós temos múltiplas dimensões: intelectual, cultural, social, emocional e psicológico”, ressaltou a secretária.

Raquel afirmou ainda que o Estado está reestruturando a Rede para criar Escolas Resilientes. Para isso, ela apontou três áreas específicas: uma infraestrutura segura e moderna; aspectos socioemocionais nas práticas docentes, com um currículo que desenvolve abertura ao novo, sociabilidade e autogestão; e educação climática, envolvendo informações científicas sobre eventos meteorológicos e protocolos de segurança, inseridos desde os anos iniciais da Educação Básica.

Na sequência, a diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica, Sherol dos Santos, detalhou as características dos Estudos de Aprendizagem Contínua, apresentando o exemplo da Escola de Ensino Fundamental Abílio Lautert, em Santo Ângelo. Com cerca de 200 estudantes, os professores da instituição perceberam defasagens na alfabetização. Desde então, a partir de um trabalho coletivo, adotaram métodos interdisciplinares para desenvolver as habilidades essenciais de português e matemática.

"A leitura é uma ferramenta central para todas as áreas de conhecimento. Reorganizar a turma, bagunçar um pouco em favor do desenvolvimento das atividades, escutar nossos estudantes e comunicar de forma afetuosa e construtiva são fundamentais para ativar o aprendizado", explicou Sherol.

No decorrer do encontro, a secretária-adjunta de Educação, Stefanie Eskereski, e o subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo, enfatizaram a importância da união e do acolhimento nas escolas após os eventos meteorológicos de abril e maio.

“Passamos por uma situação única impactante, que não atingiu apenas os locais que foram afetados diretamente pelas enchentes. Para nós, ouvir e apoiar a comunidade escolar são fundamentais. Apenas com a cooperação de todas as escolas e de todos os professores, conseguiremos superar esta fase," ressaltou Stefanie.

Jerônimo reforçou que a Jornada Pedagógica cumpre o papel de fortalecer o trabalho em equipe, incentivando a criação de novas metodologias para as salas de aula por meio do diálogo e da interação entre os professores. "Estar nas escolas neste momento permite que vocês, enquanto pares, aproveitem para ouvir, conversar e reagir aos pontos apresentados. Nosso propósito é que, cada vez mais, este evento inspire e capacite os educadores", frisou.

Ao final, ocorreu a estreia do mini-documentárioNossas Vozes. Realizado pela Seduc, a produção traz os relatos de três diretoras da Rede Estadual que lideraram suas comunidades escolares durante a crise meteorológica. Os depoimentos tratam das vivências e dos desafios enfrentados para reconstruir as escolas, gravemente atingidas.

