Hemosc celebra 37 anos com mais de 2 milhões de bolsas de sangue coletadas e transfundidas

Foto: Marco Favero / SECOM

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), unidade do Governo do Estado, chega ao seu 37º aniversário. Especializado em doação de sangue, medula óssea, atendimento hematológico, hemoterápico e suporte laboratorial para transplantes, ao longo dessas décadas, o Hemosc coletou e transfundiu mais de 2 milhões de bolsas. O Hemosc é uma referência técnica para o país, único hemocentro com tripla certificação de qualidade.



Somente no período de 1ª de janeiro a 30 de junho de 2024, recebeu mais de 18 mil candidatos à doação e realizou mais de 8 mil transfusões.

“Essa é uma data importante para o nosso estado, o Hemosc tem se reinventado a cada ano e a solidariedade do povo catarinense tem sido fundamental para salvar vidas. O nosso reconhecimento em nome da Secretaria de Estado da Saúde, a todos os profissionais que fazem parte da rede”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

O objetivo final da entidade é a captação de sangue, o cadastro de candidatos à doação de medula óssea, o atendimento hematológico e o suporte laboratorial aos transplantes. “Nesse sentido, estamos sempre aprimorando nossos processos com tecnologia e conscientização da sociedade sobre a importância da doação de sangue”, afirma a diretora do Hemosc, Patrícia Carsten.

O Hemosc é um órgão da SES administrado pela Fahece, organização social que prioriza a eficiência e a qualidade do serviço. É responsável por 99% da coleta e distribuição do sangue em Santa Catarina e tem como missão “garantir à população atendimento de qualidade nas áreas de hemoterapia, hematologia, terapia celular e apoio aos transplantes para salvar vidas”.



A sede de Florianópolis foi a primeira a ser implantada no estado. Além da Capital catarinense, está presente nas principais cidades do estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, Tubarão e Jaraguá do Sul.

Foto: Reprodução/Secom SC

A direção do Hemosc e representantes da Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece) e Secretaria de Estado da Saúde (SES) se reuniram com os colaboradores para uma confraternização alusiva à data, que é comemorada no dia 20 de julho. Durante o evento, foi oferecido bolo aos doadores e pacientes da unidade, além da inauguração da galeria digital de ex-diretores da instituição, disponível no site www.hemosc.org.br .