Programa Sangue Total de Santa Catarina completa dois anos de vidas salvas a caminho do hospital

Foto: Divulgação / SES

O Programa Sangue Total em Santa Catarina, que completa dois anos de atuação, é um exemplo de parceria e inovação no atendimento aeromédico a pacientes graves. Por meio das aeronaves Arcanjo, já foram atendidas 44 ocorrências com transfusão sanguínea, resultando em melhoras nas condições clínicas para os pacientes ao chegarem ao hospital.



A iniciativa é fruto de uma colaboração entre a Secretaria Estadual de Saúde, o Samu Aeromédico de Santa Catarina, o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc). O objetivo é aumentar as chances de sobrevida de pacientes graves.

“Em julho de 2024, comemoramos os dois anos do Programa Sangue Total, que disponibiliza sangue para transfusão em casos de choque hemorrágico grave no ambiente pré-hospitalar. O nosso serviço lida com muitos pacientes em situação de perda sanguínea grave e grande volume, e atualmente temos bem estabelecido nos protocolos mundiais de atendimento pré-hospitalar que a reposição de sangue total é fundamental para pacientes que perderam uma grande quantidade de sangue”, explica a coordenadora médica do Samu aeromédico de Santa Catarina, Daíse Esswein Müller .

Para garantir a operacionalização do serviço, o Hemosc fornece as bolsas de sangue total. Essas bolsas são armazenadas na sede do BOA e transportadas em uma caixa térmica especial durante o atendimento, assegurando a conservação adequada do sangue.

Santa Catarina é pioneira neste projeto no Brasil, que contou com o apoio técnico do médico norte-americano Mark Yazer, da Universidade de Pittsburgh (EUA). Ele orientou os profissionais das unidades envolvidas durante o projeto de pesquisa e desenvolvimento.