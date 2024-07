Com incentivos estaduais, Hospital Universitário de Pelotas passa o oferecer novos serviços ambulatoriais

O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) terá dois novos ambulatórios de especialidades com incentivo do governo do Estado. Um deles é para cirurgia bariátrica e outro de odontologia voltado exclusivamente para pessoas com deficiência, ambos de referência para a região.Também foi assinado um convênio de R$ 1 milhão para compra de equipamentos para hemodiálise.

As assinaturas da portaria que autoriza o repasse mensal à entidade e do convênio ocorreu nesta sexta-feira (19/7), durante visita do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, a Pelotas, para participarem da inauguração do novo prédio de Atendimento Ginecológico, Obstétrico e Pediátrico da UCPel.

“Saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos e o acesso a serviços médicos de excelência é essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população. Os ambulatórios de especialidades garantem um atendimento qualificado e próximo das pessoas. Já habilitamos mais de 350 ambulatórios por todo o Estado e queremos avançar ainda mais”, disse o governador.



Leite destacou que mais de 350 ambulatórios já foram habilitados em todo o Estado e que o desejo é avançar ainda mais -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Arita destacou que os ambulatórios vão reforçar o atendimento na região. “Há uma demanda reprimida na região. São mais de 400 pacientes aguardando atendimento ambulatorial e, na sequência, o atendimento cirúrgico para bariátrica, o que o ambulatório vai ajudar a diminuir”, disse.

Para o funcionamento de cada um dos novos ambulatórios, o governo do Estado repassará mensalmente R$ 73 mil para a instituição. O HUSFP possui ainda outros serviços com incentivos estaduais, como plantões presenciais em cirurgia vascular, ambulatórios de cirurgia geral, reumatologia e neurologia, obstetrícia, entre outros. Ao todo, por contrato, o hospital recebe cerca de R$ 1,5 milhão por mês do Estado.

O hospital tem 267 leitos atualmente, sendo 201 deles disponibilizados ao Sistema Único de Saúde (SUS). É referência para 21 municípios da Região Sul do Estado e abrange cerca de um milhão de habitantes.

Cirurgia bariátrica

O serviço de cirurgia bariátrica oferece atenção à saúde de maneira integral, contínua, multiprofissional e interdisciplinar, com assistência diagnóstica, cirurgia bariátrica e acompanhamento pré e pós-cirurgia. Devem ser realizados, pelo menos, 15 cirurgias bariátricas por mês.

A equipe mínima é composta por médico especialista em cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo (mínimo de dois cirurgiões), nutricionista, psicólogo ou psiquiatra, clínico geral ou endocrinologista. Além disso, o ambulatório deve ter ainda uma equipe complementar, composta por cardiologista, pneumologista, endocrinologista, angiologista ou cirurgião vascular, cirurgião plástico e anestesiologista, bem como equipe de enfermagem, fisioterapeuta e assistente social.

Odontologia hospitalar para pessoas com deficiência

O serviço realiza procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar, sob anestesia geral ou sedação, em pessoas com deficiência que não possam ser submetidas à situação odontológica ambulatorial convencional. O ambiente hospitalar favorece o suporte médico a eventuais doenças sistêmicas associadas à deficiência e a disponibilidade de equipamentos e exames complementares permite o manejo da pessoa com deficiência com maior segurança.

O tratamento odontológico ofertado inclui procedimentos de atenção básica, alguns procedimentos especializados de endodontia, periodontia e cirurgia oral menor. Está prevista a realização de, pelo menos, 90 consultas por mês.

Equipamentos para hemodiálise

O convênio assinado com o Hospital Universitário São Francisco de Paula prevê um investimento deR$ 1.023.885,76 para a compra de 11 equipamentos para hemodiálise (adulto e pediátrico), um aparelho de hemodiálise com capacidade para realizar diálises, hemofiltração e hemodiafiltração (HDF) e um sistema de osmose reversa simples.

Essa área do hospital já havia sido beneficiada no ano passado pelo governo do Estado com um convênio de R$ 248 mil para a aquisição de 30 poltronas elétricas para uso no tratamento de hemodiálise.