Mercado da Construção Civil aponta queda

O 1º semestre de 2024 se encerrou e registrou o mercado da construção civil em queda no número de registros, fazendo com que as empresas precisem de informações baseadas em dados para identificar oportunidades e tomar decisões estratégicas. Quem afirma isso é a Hoff Analytics, empresa que utilizou tecnologia avançada para realizar o levantamento do histórico dos últimos 4 anos do mercado e que após 2 meses, constatou, em mais um levantamento o fechamento do 1º semestre de 2024, notando-se a queda de 6,74% nos registros de obras e serviços em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados obtidos sugerem que o número de registros, movimentações de obras e serviços, no primeiro semestre deste ano foi de aproximadamente 1 milhão. Em comparação ao primeiro semestre de 2023, houve um declínio de cerca de 70 mil registros. Apesar do registro da queda, especialistas da empresa afirmam que isso não se reflete no faturamento das empresas que aproveitam as atuais oportunidades através da tecnologia.

O estudo também realizou um comparativo de todos os estados olhando especificamente para as tipologias residencial e comercial. Com isso, a empresa verificou que São Paulo cresceu no número de registros de obras e serviços, comparado com o primeiro semestre do ano passado, entretanto, o estado de Minas Gerais por exemplo registrou uma pequena queda.

Sobre o estudo, os empresários que estão à frente da Hoff Analytics reforçam que os registros refletem diversas movimentações envolvidas com o mercado da construção, desde novas obras, projetos e serviços do ciclo construtivo.

Em relação ao declínio mapeado através do novo levantamento e os fatores que contribuíram para isso, a empresa abordou a alta nos custos dos materiais de construção, a redução nos lançamentos imobiliários, e a desaceleração econômica geral.

Segundo Wesley Bichoff, o levantamento é fruto de tecnologia de monitoramento de obras e serviços, que visa fortalecer a relação entre fornecedores, prestadores de serviços e construtoras com obras. Se tratando do contexto atual apontado e os desafios diários, Wesley diz que o cenário pede por tecnologias que entreguem informações precisas e facilitem a identificação de oportunidades de negócios.

“Entender os dados do mercado e suas mudanças permitem que as empresas possam se antecipar e tomar decisões mais embasadas. Atualmente, apesar da queda no registro de obras e serviços, observada no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado, a tecnologia possibilita que empresas do ecossistema da construção acompanhem oportunidades, evitando surpresas nos seus planejamentos. Vale lembrar que a queda dos registros não reflete necessariamente o momento atual das obras. Como a Hoff Analytics monitora oportunidades e registros com até 2 anos de antecedência, a queda no volume de registros não terá um impacto imediato na percepção de oportunidades,” ressalta o fundador.

Sobre outras pesquisas que buscam entender a respeito do mercado em questão, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou em uma pesquisa que indicou queda em julho na confiança dos empresários da indústria. A diminuição do otimismo se dá no pessimismo dos empresários em relação à economia brasileira. Apesar de o Brasil ter constatado a alta do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023 e de ter tido projeções elevadas, a economia ainda se vê em desaceleração frente a 2023. Desse modo, o mercado voltou a elevar as projeções de alta da inflação, o que pode impactar o mercado da construção a médio prazo e o otimismo de quem constantemente investe neste setor.

Ainda segundo o Wesley, responsável pela tecnologia de monitoramento de oportunidades de negócios, ao conseguir atender 9 das 10 maiores indústrias da construção permitiu que a empresa conseguisse, por exemplo, realizar levantamentos como este em específico, entregando informações para seus clientes terem a oportunidade de visualizar e acompanhar o mercado da construção, minimizando dores como: falta de acesso à informações atualizadas, decisão estratégica e análise comparativa.

A empresa informa que novos levantamentos serão realizados, a fim de continuarem informando sobre o mercado da Construção para que se adaptem e tomem as decisões concretas e estratégicas para os respectivos planejamentos.