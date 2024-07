Como desenvolver empresas de diversos segmentos utilizando APIs

As APIs são um conjunto de padrões que fazem parte de uma interface, e, sobretudo, permitem a criação de plataformas de maneira mais simples e prática para desenvolvedores.

Assim, é possível criar softwares, aplicativos, programas e plataformas diversas. Mas, afinal, o que é uma API, como funcionam, quais são os tipos?

API significa “Application Programming Interface” (Interface de Programação de Aplicação), e são um conjunto de normas que possibilitam a comunicação entre plataformas por meio de uma série de padrões e protocolos.

Em princípio, a função de uma API é facilitar e simplificar o trabalho de desenvolvedores, além de oferecer um padrão para a criação de novas plataformas.

Nesse sentido, com o uso de APIs, não é necessário criar códigos personalizados para cada função que um programa for executar, o que simplifica a criação de novos aplicativos, softwares e plataformas em geral.

O funcionamento e as integrações

A arquitetura, geralmente, é explicada em termos de cliente e servidor. Dessa forma, a aplicação que envia a solicitação é chamada de cliente e a aplicação que envia a resposta é chamada de servidor.

Já as integrações de API são componentes de software que atualizam automaticamente os dados entre clientes e servidores.

Dessa forma, alguns exemplos de integrações são quando os dados automáticos são sincronizados com a nuvem por meio da galeria de imagens de um telefone ou a data e a hora são sincronizadas automaticamente à de um computador quando se viaja para um local com outro fuso horário.

Em síntese, as empresas também podem usá-las para automatizar com eficiência muitas funções do sistema.

Benefícios das APIs nos negócios

Além de facilitar e simplificar o trabalho de desenvolvedores e oferecer um padrão para a criação de novas plataformas, as APIs estão envolvidas, diretamente, com o volume de dados através de integrações.

Este é outro tópico que deve ser levado em consideração ao escolher uma API. Esta escolha pode garantir aos especialistas de negócios que a empresa permaneça à frente na tomada de decisões acertadas, no gerenciamento estratégico e na otimização operacional.

"Se os especialistas de negócios buscam uma melhor objetividade com relação aos dados e possíveis melhorias de resultados de suas empresas, é essencial que saibam que as APIs proporcionam grandes impactos nos negócios", diz Marcos Anderson de Sousa, Head de Tecnologia da Cellere, empresa referência no fornecimento de Soluções Tecnológicas para empresas de Telecomunicações.

À saber, uma escolha acertada proporciona uma precisão aumentada na análise de dados, eficiência e agilidade operacional, além de otimização de custos, possibilitando uma maior automatização e melhor eficiência.

Prevenção de golpes e fraudes

Se a tecnologia avança a cada dia, com a Inteligência Artificial contribui de inúmeras maneiras para que as empresas sigam se valorizando e modernizando, o número de golpes e fraudes também tem um crescimento significativo.

Nesse sentido, é essencial usar as melhores técnicas de onboarding digital. Principalmente, em função do número de transações online que estão em constante crescimento e da necessidade de garantir segurança para que as empresas possam evitar fraudes.

Assim, falando em agilidade e precisão, as APIs de checagem rápida permitem a validação de informações evitando perdas de recursos financeiros.

Validação com rapidez e segurança

Validar informações com agilidade e eficácia é essencial. Por isso é fundamental contar com APIs que permitem realizar um Background Check minucioso e obter (e validar) informações precisas sobre os cadastros digitais de seus clientes e colaboradores.

Dessa forma, com acesso a informações públicas e bases de dados, o risco de fraudes e prejuízos são reduzidos drasticamente, já que as informações são conferidas em poucos instantes.

"APIs como Facematch (biometria facial), Background Check, pesquisa de CPF, pesquisa de Antecedentes Criminais, 2FA (duplo fator de autenticação) ajudam no aumento da confiabilidade do processo", explica Marcos Sousa.

Como usar

Em suma, as etapas para implementar uma nova API incluem obter uma chave de API, que é um procedimento a partir da criação de uma conta verificada com o provedor de API.

Logo após, é preciso configurar um cliente de API HTTP, que permite estruturar solicitações de API facilmente usando as chaves de API recebidas.

Potencializar é solução

As APIs podem ajudar a diversificar as funcionalidades de vários empreendimentos e, dessa forma, aprimorar a atuação. Assim, a empresa se destaca no mercado e tende a crescer.

Com o objetivo de progredir, é preciso implementar práticas e estratégias para otimizar o desempenho das APIs. E, dessa maneira, garantir a disponibilidade e escalabilidade, além de assegurar o máximo retorno em cima desses produtos.

As vantagens

As APIs são um recurso para impulsionar empresas, corroborando com a automatização, a integração entre plataformas e a agilidade nos negócios. Dessa forma, elas permitem que as equipes de desenvolvimento integrem funcionalidades complexas rapidamente.

Os microsserviços, por exemplo, são um estilo de arquitetura de aplicações em que um conjunto independente de serviços se comunicam por meio de APIs e promovem grande agilidade em times de desenvolvimento.

Ou seja, com APIs, softwares podem ser construídos com maior eficiência, pois permitem a reutilização de serviços e componentes existentes, economizando tempo e recursos.

Segurança

E como alcançar o máximo da eficiência que uma API permite? Testando. Só assim é possível visualizar as vantagens da funcionalidade, além da segurança.

É essencial testar as APIs para verificar se elas se enquadram no escopo quanto a funcionalidade, desempenho, confiabilidade e segurança. Em outras palavras, é fundamental verificar todas as possibilidades e comportamentos inesperados.

Não apenas para garantir a qualidade e eficiência, garantindo que o usuário não tenha dor de cabeça com um produto ruim, mas para saber se, de fato, ela será adotada no projeto, se existe sua real necessidade.

Governo federal, IBGE e Cellere, por exemplo, mantêm portais com APIs que podem ser testadas gratuitamente, bastando fazer o cadastro.