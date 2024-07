Programa de Valorização: Estado aporta recurso para Hospital São Roque de Arroio Trinta

Foto: Divulgação / HSR

Arroio Trinta comemora um grande avanço na saúde para os moradores do município e do Meio-Oeste. Desde o início deste ano, o Hospital Beneficente São Roque recebe incentivo fixo para atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado em dezembro de 2023 pelo Governo do Estado.

“Este programa trouxe para a política pública estadual também hospitais de pequeno porte que até então não participavam de estratégias do Governo do Estado. Dessa maneira, o Hospital São Roque, de Arroio Trinta, passou a receber um valor fixo mensal de 50 mil reais do Governo do Estado para apoiar nas ações e na disponibilidade de serviços para a população”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A unidade faz parte dos novos hospitais que começaram a receber um incentivo fixo de R$ 50 mil mensais desde o início deste ano. Isso foi possível com a ampliação dos requisitos que constavam na política hospitalar anterior.

No âmbito estadual, o Programa de Valorização dos Hospitais possui a adesão de 148 unidades que estão tendo seus serviços valorizados. Para esses hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) aportará um montante de R$ 677,2 milhões em incentivos fixos neste ano, um aumento de 67% com relação à política hospitalar em 2023, quando foram repassados R$ 404 milhões.

