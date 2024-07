Em Concórdia, secretário da Saúde reforça apoio do Estado para aumento na oferta de serviços

Foto: Divulgação

Em agenda na cidade de Concórdia, na quinta-feira, 18, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, reuniu-se com os secretários de saúde da Região do Alto Uruguai Catarinense e salientou a importância do aumento da oferta de serviços na região e da aproximação do Estado com os municípios. Em seguida, foi ao Hospital São Francisco onde esteve reunido com a direção e visitou setores.

“Estamos cumprindo a orientação do governador Jorginho Mello de estar sempre próximos das pessoas, nos locais onde a vida realmente acontece, que são os municípios. Os secretários da região apresentaram demandas relacionadas a atendimentos, para que possamos avançar ainda mais. Vamos avaliar todas as necessidades para a implementação e funcionamento dos serviços. Desde o ano passado, realizamos muitas cirurgias eletivas e ampliamos o número de leitos de UTI, incluindo aqui em Concórdia”, ressaltou o secretário.

Em maio, o Hospital São Francisco ampliou os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde com abertura de quatro novos leitos de UTI infantil. Durante a visita ao hospital, o secretário conheceu a nova unidade de terapia intensiva.