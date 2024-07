Governo realiza pagamento de quinta parcela do programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado pagou nesta sexta-feira (19/07) a quinta parcela de 2024 do programa Todo Jovem na Escola. Voltada a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual, o auxílio financeiro é uma política pública que busca diminuir a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos.

Os beneficiados podem consultar e utilizar o saldo por meio do Cartão Cidadão, emitido pelo Banrisul em nome do próprio estudante. Os valores variam entre R$ 150 para alunos do Ensino Médio Regular e R$ 225 para aqueles que estudam em tempo integral e no Ensino Técnico Integrado. A situação do cartão pode ser consultada no site da Secretaria da Educação (Seduc).

A iniciativa é coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), sob responsabilidade do vice-governador Gabriel Souza, e pelo Centro de Educação Baseada em Evidências (Cebe) da Seduc.

Lançado em 2021 durante a pandemia de covid-19, o Todo Jovem na Escola foi reformulado em 2023. O benefício é destinado a estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade social, pertencentes a famílias cadastradas no CadÚnico e com renda per capita de até R$ 660 mensais.

Desde o seu lançamento, o programa Todo Jovem na Escola já beneficiou mais de 224 mil estudantes, com investimentos de R$ 330 milhões.