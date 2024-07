Em Chapecó, Secretário da Saúde visita hospitais regionais e alinha ações para melhorar o atendimento no Grande Oeste

Durante agenda em Chapecó, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, visitou o Hospital Regional do Oeste (HRO). O gestor reuniu-se com a diretoria para avançar no plano de ação que visa aumentar a resolutividade das demandas apresentadas na região. Em seguida, visitou o Hospital da Criança Augusta Müller Bohner para alinhar os últimos detalhes da contratualização com o hospital, que passará a ser regional e irá ampliar o número de cirurgias eletivas, oferecendo vagas para municípios da região, além de Chapecó.



Desde maio deste ano, o Hospital Regional do Oeste tem contrato vigente com a Secretaria de Estado da Saúde. A unidade recebe mensalmente um incentivo estadual para custeio, no valor de R$ 12,7 milhões. Em 2023, o hospital recebeu R$ 54,5 milhões do Governo do Estado para manter os atendimentos e garantir que os pacientes da região não ficassem desassistidos. Atualmente, o HRO possui 306 leitos e atende cerca de 93% dos pacientes por meio do Sistema Único de Saúde. Em 2023, a instituição realizou 209.661 atendimentos.



Parcerias Fortalecidas

Em novembro de 2023, durante um ato realizado em Chapecó, o governador Jorginho Mello oficializou um protocolo de intenções para a transferência do Hospital da Criança da gestão municipal para a estadual. Dentre os pontos destacados, o documento apontava como prioridade a ampliação dos atendimentos pediátricos no Grande Oeste.

Foto: Reprodução/Secom SC

A partir de 1º de janeiro de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou a transição da gestão do Hospital da Criança. Ainda naquele mês, o secretário Diogo Demarchi, no cargo de adjunto, reuniu-se com a direção para iniciar as medidas destinadas a aprimorar a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes infantis. Neste segundo semestre, o hospital passará a aumentar o número de cirurgias eletivas, passando a oferecer vagas para outros municípios da região, além de Chapecó.