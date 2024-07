Avanços na saúde do Oeste são discutidos com empresários

O Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou da Plenária Regional Oeste da FACISC, em Chapecó. O evento contou com a presença de presidentes e diretores das associações empresariais da região, diretores da FACISC, representantes dos hospitais São Paulo de Xanxerê e São Francisco de Concórdia, além do presidente da Diretoria Executiva da ALVF (Associação Hospitalar Lenoir Vargas de Oliveira) de Chapecó, e do diretor estadual do SAMU.



O secretário detalhou as principais ações da Secretaria e do governo catarinense, com foco na evolução dos pleitos prioritários da regional Oeste.

Diogo Demarchi Silva destacou os investimentos feitos pelo governo nos hospitais da região e a ampliação do atendimento, especialmente em cirurgias eletivas. Sobre o Hospital Regional do Oeste (HRO), destacou mudanças na gestão e afirmou que o Estado assumiu a gestão do Hospital da Criança, pois entende que a região precisa de atendimento pediátrico e pretende ampliar o acesso, diminuindo o encaminhamento para outras regiões.

Para o Hospital São Paulo de Xanxerê e o Hospital São Francisco de Concórdia, foram debatidos os encaminhamentos necessários para aumentar, ainda mais, os atendimentos e especialidades nestes hospitais.

Vilson Piccoli, vice-presidente regional, ressaltou a importância de pleitos já conquistados, como o credenciamento para CDI no Hospital São Paulo, com o apoio da Facisc e a necessidade de a classe empresarial se envolver em demandas locais.

