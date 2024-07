Cobertura vacinal contra a poliomielite em Santa Catarina no ano de 2024 é de 71%

Foto: Rodrigo Nunes / MS

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), informa que a cobertura vacinal contra a poliomielite em Santa Catarina, no ano de 2024, para crianças menores de 1 ano de idade, é de 71,59%.

:: Os dados estão disponíveis no painel do Ministério da Saúde (MS) e podem ser acessados neste link

A meta recomendada pelo Ministério da Saúde de 95% para esta vacina é para todo o ano de 2024. Desta forma, as equipes municipais e estadual de saúde continuam trabalhando para que a meta seja alcançada dentro do prazo estabelecido, que é o fim do ano corrente. O imunizante continua disponível nos postos de saúde.

A vacina contra a poliomielite faz parte do Calendário de Vacinação da criança. Ela é uma vacina de rotina e, por esse motivo, é ofertada gratuitamente durante todo o ano nos postos de vacinação dos municípios catarinenses.

O esquema vacinal consiste na aplicação de três doses da vacina inativada (VIP) aos 2, 4 e 6 meses; e na aplicação de duas doses de reforço da vacina oral contra a poliomielite (VOP) com 1 ano e 3 meses e aos 4 anos.

Cobertura da campanha de vacinação ficou em 43,43%

No ano de 2024, entre os dias 27 de maio e 14 de junho, foi realizada a Campanha de Vacinação contra a poliomielite no estado, cujo principal objetivo era o de reforçar a proteção de crianças já vacinadas com a aplicação indiscriminada da vacina oral contra a poliomielite (VOP), a vacina de gotinha, em crianças de 1 a 4 anos de idade. A cobertura vacinal obtida na Campanha foi de 43,43%.

Desta forma, a SES esclarece que a cobertura de 43% foi referente a Campanha de Vacinação realizada entre os meses de maio e junho e que não tem relação com a cobertura estadual geral do ano de 2024.