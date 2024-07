Estado destina R$ 650 mil para novo equipamento no Hospital Bom Pastor em Ijuí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), irá destinar R$ 650 mil para o Hospital Bom Pastor, de Ijuí. O repasse foi autorizado por um convênio, por intermédio do Programa Avançar, assinado nesta quinta-feira (18/7) pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, e pelo presidente do hospital, Nilo Rubem Leal da Silva. O recurso será utilizado na compra de uma torre de vídeo para cirurgias.

O aparelho é utilizado para a visualização de órgãos ou cavidades corporais com uso de uma câmera de vídeo acoplada a um sistema ótico, com monitor de led de resolução 4K e no mínimo 32 polegadas. No hospital, todas as cirurgias gerais são realizadas pelo sistema de videolaparoscopia, que proporciona um procedimento menos invasivo para o paciente e menor tempo de recuperação pós-operatório.

“O Bom Pastor tem feito entregas importantes para a comunidade de Ijuí e da região, sempre de uma forma humana”, destacou Arita. Participando por videoconferência, Silva ressaltou que o trabalho desenvolvido é referência regional em saúde mental, clínica, oftalmológica, de cirurgia geral e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hospital Bom Pastor

O Hospital Bom Pastor Ijuí é um hospital geral, filantrópico, sem fins lucrativos e de referência regional. Possui 100 leitos de internação, centro cirúrgico com quatro salas de cirurgia e sala de recuperação com 12 leitos.