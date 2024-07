Secretário de Estado da Saúde visita Hospitais de São Miguel do Oeste e anuncia nova contratualização para a realização de cirurgias eletivas

Nesta quarta-feira, 17, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, visitou o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB) e o Hospital Casa Vitta, em São Miguel do Oeste, ambos administrados pelo Instituto Santé. O objetivo, além de conhecer a estrutura, foi discutir ações para ampliar a oferta de cirurgias eletivas, bem como a abertura de mais leitos.

Durante a visita, o secretário anunciou que o Hospital Casa Vitta passará a realizar cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do dia 1º de agosto. Com isso, a unidade se torna o quinto hospital privado contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), na atual gestão.

O contrato prevê a realização de 75 cirurgias por mês, incluindo 40 cirurgias urológicas, 20 cirurgias das vias aéreas superiores (face, cabeça e pescoço) e 15 do aparelho digestivo. O valor mensal repassado pela SES será de R$ 152,6 mil. Além disso, o hospital passará a receber R$ 25 mil mensais por meio do Programa de Valorização dos Hospitais.

“Nunca fizemos tantas cirurgias eletivas como estamos fazendo neste governo. Isso foi admitido inclusive pelo Ministério da Saúde, em publicação recente. O hospital vai realizar cirurgias urológicas, que é uma necessidade grande da região, além de outras especialidades. Passo a passo, estamos cumprindo a determinação do nosso governador Jorginho Mello de reduzir o sofrimento das pessoas”, frisa o secretário.

O gestor também esteve reunido com a direção do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso para tratar sobre as reformas de ampliação da unidade.