IPE Saúde prepara dois pagamentos aos prestadores credenciados com valor total que ultrapassa R$ 169 milhões

O IPE Saúde prepara, para a próxima semana, dois pagamentos aos prestadores de serviço que fazem parte da rede credenciada. Na segunda-feira (22/7) ocorre o segundo repasse ordinário do mês de julho, com incremento de valores e montante superior a R$ 147 milhões. Na quarta-feira (24/7), o instituto realiza novo pagamento, dessa vez extraordinário, de R$ 22 milhões.

O reforço nos repasses busca minimizar os efeitos da tragédia meteorológica que recentemente assolou o Estado e causou a inoperância dos sistemas, impedindo o envio das notas de atendimento por parte dos prestadores. Com muitas notas recebidas em atraso, o IPE Saúde optou por aumentar o valor do pagamento programado para o dia 22, incluindo as notas do período de calamidade e reduzindo excepcionalmente o prazo para pagamento após seu recebimento.

“Reforçando o histórico de parceria com toda a rede credenciada e sensíveis à situação que atingiu o Rio Grande do Sul, fizemos um esforço para reduzir o prazo de pagamento das contas, visto que elas foram enviadas mais tarde devido aos transtornos ocasionados pelas enchentes”, explicou o presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann.

O montante extraordinário de R$ 22 milhões contemplará contas médicas liberadas pela auditoria técnica do instituto.

Com os dois pagamentos, o IPE Saúde segue mantendo todas as contas dentro do prazo contratual, algo que não ocorria há, pelo menos, cinco anos, e que vem sendo assegurado desde dezembro de 2023. As datas de todos os pagamentos ordinários podem ser consultadas no Calendário de Pagamentos 2024 , divulgado pelo instituto para dar mais previsibilidade aos prestadores.