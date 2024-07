Com foco em orientações e boas práticas, Jornada Pedagógica 2024/2 ocorre de 22 a 26 de julho

A Secretaria da Educação (Seduc) promove, entre 22 e 26 de julho, a segunda edição da Jornada Pedagógica 2024. Realizada de forma on-line durante o recesso escolar, a programação é um momento de troca de experiências para os professores da Rede Estadual, que terão acesso a formações, palestras e oficinas temáticas. O objetivo é estimular a colaboração e o compartilhamento de boas práticas pedagógicas, além de apresentar orientações sobre o planejamento do segundo semestre letivo.

As transmissões, que ocorrem de 22 a 24 de julho, começam às 8h, para os professores do turno da manhã, e 18h para os profissionais que atuam à noite, pelo canal TV Seduc RS, no YouTube. A exibição dos conteúdos ocorrerá em dois turnos de forma a garantir que todas as escolas estaduais possam acompanhar os eventos e esclarecer dúvidas. Além disso, serão oferecidas Trilhas Formativas, com recursos digitais e atividades complementares, disponíveis de modo assíncrono no Portal Educação.

Na segunda-feira (22/7), a secretária da Educação, Raquel Teixeira, terá um momento para compartilhar com a rede as ações realizadas durante a crise meteorológica, focando na importância do acolhimento. A secretária-adjunta Stefanie Eskereski também participará da programação, que incluirá a estreia do mini-documentárioNossas Vozes. Produzido pela Seduc, o material apresenta o relato de três diretoras da Rede Estadual, que compartilham suas experiências como líderes de comunidades escolares durante as enchentes de abril e maio.

Na terça-feira (23/7), o evento abordará como se apropriar dos dados das avaliações realizadas, além de destacar busca ativa, frequência e Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (Ficai). Na quarta (24/7), as salas de discussões serão divididas em nove temáticas diferentes, permitindo que os professores escolham a mais relevante para sua realidade escolar. Haverá ainda duas salas temáticas à noite, com esclarecimentos sobre Escolas Técnicas e Educação de Jovens e Adultos.

Na quinta-feira (25/7), as 30 Coordenadorias Regionais de Educação irão ajustar as pautas da Jornada Pedagógica de acordo com o contexto de cada região e comunidade escolar. No último dia (26/7), cada escola deverá adaptar e aplicar os temas discutidos à sua realidade, planejando o segundo semestre letivo.

