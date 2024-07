Brazil Potash Estabelece Conselho Consultivo Presidido por Mayo Schmidt

AMAZONAS, Brasil, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar a formação de um conselho consultivo para fornecer mais informações sobre o setor, o Brasil e o relacionamento com investidores com a entrada do projeto de potássio da Autazes (o “Projeto”) da Empresa na fase de construção. O conselho consultivo será presidido por Mayo Schmidt e inclui os seguintes indivíduos altamente notáveis: Kátia Abreu, Luis Adams, Hélio Diniz, Maria Claudia Guimarães, Cidinho Santos e William Steers.

A seguir, apresentamos algumas informações sobre a vasta experiência do novo Conselho Consultivo da Brazil Potash.

Mayo Schmidt – Ex-presidente e CEO da Nutrien, ex-CEO da Viterra e ex-CEO da Hydro One

O Sr. Schmidt teve uma carreira distinta que inclui aquisições globais de vários bilhões de dólares, construção de equipes de alto desempenho, liderança transformacional e ofertas públicas iniciais de empresas privadas. Em 2022, o Sr. Schmidt se aposentou pela Nutrien Inc., a maior produtora de potássio do mundo, com ~US$ 25 bilhões de capitalização de mercado, tendo atuado como Presidente do Conselho e Presidente e CEO de transição. Em 2018, o Sr. Schmidt foi nomeado pela Agrium como Presidente do Comitê de Fusão da Agrium com a Potash Corporation, levandoàformação da Nutrien Inc.

O Sr. Schmidt também é ex-presidente, CEO e diretor da Viterra Inc., que cresceu de uma capitalização de mercado de US $ 54 milhões para US $ 7,3 bilhões em menos de dez anos por meio de uma série de 24 aquisições que estabeleceram presença em 14 países. No início da sua carreira, o Sr. Schmidt ocupou vários cargos principais de gestão, em grande parte no setor agrícola, trabalhando em empresas como a General Mills Inc. e a ConAgra Inc.

Kátia Abreu – Ex-Ministra da Agricultura e Senadora do Brasil

A Sra. Abreu é uma empresária, pecuarista e política brasileira. Foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil de 2003 a 2007 e senadora do estado do Tocantins de 2007 a 2023. Em 2018, como parte da campanha de Ciro Gomes, ela foi candidata a Vice-Presidente do Brasil. A Sra. Abreu é ex-dirigente do maior grupo de lobby agrícola do Brasil, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que representa mais de um milhão de produtores em 27 estados.

Luis Adams – Ex-Procurador-Geral da República

O Sr. Adams é Sócio da área de Contencioso, Arbitragem e Compliance da Tauil Chequer Advogados, associado ao escritório de advocacia Mayer Brown, com sede em São Paulo, Brasil. Antes de ingressar na Mayer Brown, o Sr. Adams foi nomeado pelo Presidente do Brasil, Lula, para Procurador-Geral em outubro de 2009 e permaneceu nessa posição sob a presidência subsequente de Dilma até março de 2016. Como Procurador-Geral, o Sr. Adams liderou grandes casos no judiciário, incluindo a coordenação de um acordo ambiental entre o governo brasileiro e a Samarco, Vale e BHP. O Sr. Adams também possui ampla experiência tributária, tendo trabalhado como advogado da Fazenda Federal no Ministério da Fazenda do Brasil durante 24 anos.

Hélio Diniz – Fundador da Brazil Potash

O Sr. Diniz tem 40 anos de experiência em atividades de exploração e mineração e é um dos fundadores da Brazil Potash, onde atuou durante vários anos como Diretor Administrativo. O Sr. Diniz iniciou sua carreira na GENCOR África do Sul, onde participou da avaliação e desenvolvimento da mina de ouro de São Bento no Brasil, que operou durante 25 anos. Em 1999, ingressou na Noranda Mining como gerente nacional do Brasil e, após a fusão da Noranda com a Falconbridge Ltd, sua equipe descobriu o Depósito de Níquel Araguaia de categoria internacional (mais de 100 milhões de toneladas, 1,5% Ni). Ele então entrou para a Xstrata (agora Glencore) como Diretor Administrativo no Brasil. Ele deixou a Xtrata em 2007 e ingressou na Forbes & Manhattan Inc. para criar várias empresas, como potassa – Brazil Potash, fosfato – Aguia Metais, ouro – Belo Sun Mining e xisto betuminoso – Irati Petróleo e Energia Ltda. Atualmente é fundador, Presidente e Diretor da Lithium Ionic.

Maria Claudia Guimarães – Ex-Diretora Executiva do Bank of America Merrill Lynch no Brasil

A Sra. Guimarães tem 36 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como Diretora Administrativa do Bank of America Merrill Lynch e do BankBoston. Também ocupou cargos de alta administração no ING Bank N.V. e no ABN AMRO Bank, sempre com foco nos setores de mineração e metais, petróleo e gás, e energia. A Sra. Guimarães é diretora independente da Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp e anteriormente atuou como diretora independente em empresas multibilionárias de capitalização de mercado, como a Petrobras. A Sra. Guimarães era sócia do multi-family office da KPC, que foi vendido para a Brainvest Wealth Management em 2023. A Sra. Guimarães é fundadora da Baobá Investimentos, que atua como consultora estratégica e financeira de empresas.

Cidinho Santos – Ex-senador de Mato Grosso (maior região agrícola do Brasil)

O Sr. Santos é um investidor e empresário brasileiro focado no setor agrícola. O Sr. Santos representou o estado de Mato Grosso no Senado Federal de 2012 a 2019 e serviu três mandatos como prefeito do município de Nova Marilândia, localizado no estado de Mato Grosso. Ele é co-proprietário de duas empresas agrícolas brasileiras de sucesso, Unibras Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. e Unioa Avicola Agroindustrial Ltda. A Unibras Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda. está envolvida na produção de biodiesel, enquanto a Unioa Avicola Agroindustrial Ltda. é uma processadora de aves.

William Steers – Ex-Diretor da Petro Rio S.A. e Docas Investimentos S.A. Brasil

O Sr. Stewart tem mais de 30 anos de experiência em gestão financeira de empresas que vão desde startups a grandes empresas públicas. Ele foi diretor e gerente sênior da Docas Investimentos S.A., um grupo de investimento brasileiro envolvido em imóveis, construção naval, telecomunicações e petróleo e gás. Além disso, o Sr. Steers atuou como diretor independente em várias empresas de recursos naturais, incluindo a Petro Rio S.A., a maior empresa privada independente de petróleo e gás do Brasil.

O presidente executivo da Brazil Potash, Stan Bharti, comentou: “A Brazil Potash uniu um conselho consultivo muito impressionante, com ampla profundidade de redes no setor de fertilizantes, no governo do Brasil e na comunidade de investimentos, que contribuirá significativamente para a transição do nosso projeto Autazes pronto para a construção para ser o próximo grande produtor de potássio. Cada membro do conselho consultivo é um líder qualificado com uma forte rede que fornecerá bons conselhos e insights ao nosso conselho de administração internacional, com a maioria tendo presença local no coração da comunidade agrícola do Brasil, Mato Grosso.”

A produção doméstica de potássio no Brasil deve mudar o jogo da segurança alimentar mundial, já que o Brasil é um dos maiores exportadores líquidos de produtos agrícolas do mundo, mas está expostoàmedida que o país importa mais de 95% da suas necessidades, embora uma das maiores bacias de potássio do mundo em potencial esteja sendo desenvolvida pela Brasil Potash.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash avançou seu projeto de potássio em estágio de desenvolvimento em grande escala para um estado quase pronto para a construção. O Brasil é um dos maiores e mais crescentes consumidores de potássio do mundo, mas importa 98% das suas necessidades a alto custo. Por conseguinte, mais de 1,3 milhão de toneladas de emissões de gases com efeito estufa são geradas desnecessariamente com o transporte marítimo e a produção de potássio em jurisdições com fatores de emissão mais elevados. O corpo do minério de silvanita da Brazil Potash está localizado ao lado de um grande rio no Brasil, e isso viabiliza que a empresa extraia, processe e entregue potássio pelo mesmo custo que os importadores pagam somente pelo transporte. A empresa concluiu um estudo de viabilidade, EISA, e obteve a maioria das licenças necessárias para a construção do projeto.

Nota de advertência sobre declarações de previsão

Todas asdeclarações,excetodeclaraçõesdefatoshistóricosdestepress release são consideradas de previsão que se baseiamemrazoáveisexpectativas,estimativaseprevisõesdaEmpresa, válidas até adatadestepress release. Aspalavras“planeja”,“espera”ou“nãoespera”,“éesperado”, “orçado”, “programado”, “estimativas”, “previsões”,“pretende”,“antecipa”ou“nãoantecipa”,ou“acredita”,ouvariaçõesdetaispalavrasefrasesoudeclarações de quecertasações,eventosouresultados“podem”,“poderiam”,“possam”,“talvez”ou“serãotomadas”, “ocorrem”ou“serãoalcançadas”, eexpressõessemelhantesidentificamdeclarações de previsão. Asdeclarações de previsão incluem,semlimitação,declaraçõessobreo conselho consultivo da Brazil Potash, as funções e a experiência dos membros do conselho consultivo, o status do projeto da Empresa, a regulamentação governamental e a regulamentação ambiental. As declarações de previsão tomam necessariamente por base uma série de estimativas e conjecturas que, embora consideradas razoáveis pela Empresa na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a substanciais incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas. A Empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações de previsão, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor não deve depositar confiança indevida em uma declaração de previsão.

