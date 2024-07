Saúde em Obras: emergência do Hospital Hans Dieter passa por reforma e Unidade de Dor Torácica é revitalizada

Foto: Divulgação / HRHDS

A revitalização da Emergência do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), em Joinville, segue avançando. Neste mês, a reforma da Unidade de Dor Torácica (UDT) foi concluída e o setor já está em funcionamento. As adequações incluíram a instalação de novas tubulações de cobre para a rede de gases, troca de pisos e forros, pintura, e reforma do banheiro para maior acessibilidade. A sala tem capacidade para sete leitos.



Além disso, o espaço da antiga Agência Transfusional do Hemosc, que funcionava no bloco, também está em obras e será incorporado ao setor de observação do pronto-socorro, ampliando a capacidade de atendimento de 10 para 30 poltronas. As obras ainda incluem o antigo consultório médico cirúrgico, que será transformado em duas salas de atendimento e uma de pequenos procedimentos. As melhorias abrangem também outros três consultórios clínicos.

Aldilete Fantuci, diretora do Hospital, explica que as reformas no pronto-socorro estão sendo realizadas por etapas, sem interrupção dos atendimentos. “Estamos empenhados em proporcionar um ambiente com mais qualidade, conforto e bem-estar para todos que buscam nossos serviços para a melhora da saúde”, reforça. No total, 1.471 metros quadrados estão sendo revitalizados.



O setor passa por uma ampla reforma que inclui: troca do piso, pintura instalação de protetores de parede (bate macas), cantoneiras, substituição de portas, tomadas e interruptores, revitalização dos quadros elétricos, instalação de toldo na porta de acesso principal, conserto do telhado, rufos e calhas, substituição de forro, troca de vasos sanitários, pias e mictórios.



O Hospital Regional de Joinville, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), possui 273 leitos e é referência para a região nordeste de SC. As reformas estão sendo realizadas com recursos liberados pela SES, oriundos de emenda parlamentar federal.