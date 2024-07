Programa de Valorização: Estado aporta recurso para Hospital Joana Schmitt de Petrolândia

Foto: Divulgação / HJS

Petrolândia comemora um grande avanço na saúde para os moradores do município e do Alto Vale do Itajaí. Desde o início deste ano, o Hospital Joana Schmitt está recebendo incentivo fixo para atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado em dezembro de 2023 pelo Governo do Estado.

“O Programa de Valorização trouxe vários hospitais de pequeno porte que passaram a fazer parte da política estadual, entre eles o Hospital Joana Schmidt, de Petrolândia. Esse hospital passou a receber R$ 50 mil fixos mensais do Estado para apoiar o seu funcionamento e a manutenção dos serviços”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

No âmbito estadual, o Programa de Valorização dos Hospitais possui a adesão de 148 unidades que estão tendo seus serviços valorizados. Para esses hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) aportará um montante de R$ 677,2 milhões em incentivos fixos neste ano, um aumento de 67% com relação à política hospitalar em 2023, quando foram repassados R$404 milhões.

Cirugias Eletivas

Além do Programa de Valorização dos Hospitais, também houve reajuste nos valores para a realização de cirurgias eletivas com a Tabela Catarinense, que está pagando até 12 vezes o valor de referência da Tabela SUS. O Hospital Joana Schmitt pactuou com a SES a realização de 150 procedimentos ambulatoriais de média complexidade. O montante repassado pelo Governo do Estado poderá chegar a R$188,8 mil mensal.

“Os novos valores vão impulsionar as cirurgias de todos os catarinenses. Os hospitais receberão os recursos corrigidos de acordo com os procedimentos realizados. Nosso objetivo é continuar aliviando o sofrimento dos pacientes. Em 2023, aumentamos as cirurgias eletivas e queremos expandir ainda mais em 2024”, garante o secretário.