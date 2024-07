SES capacita profissionais para o atendimento aos pacientes estomizados

Foto: Ana Melhado | Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está promovendo o Seminário de Capacitação da Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias nos dias 17 e 18 de julho, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), em Florianópolis. O evento tem como objetivo orientar e capacitar profissionais de saúde que atuam no atendimento aos mais de 5,5 mil pacientes com estomias em Santa Catarina.

O Secretário Adjunto de Estado da Saúde, Roberto Benedetti, destaca a importância do seminário: “É essencial o que vem sendo desenvolvido desde 2017, que visa treinar os nossos profissionais da saúde para que possam utilizar de maneira adequada esses insumos, para poderem atender adequadamente o paciente com essas estomias, tanto intestinais, urinárias e respiratórias”, afirma.

O seminário é realizado em parceria com a Escola do Legislativo e tem como público-alvo profissionais de saúde, acadêmicos de enfermagem e medicina, e profissionais das regionais de saúde.

A estomia é um procedimento cirúrgico que cria um orifício na parede abdominal ou na traqueia, permitindo a eliminação de urina, fezes, auxiliando na respiração e alimentação, melhorando a qualidade de vida do paciente.

Santa Catarina é o único estado do país que oferece insumos padronizados para a reabilitação de pacientes com estomias respiratórias. Dos 10 itens fornecidos, apenas a laringe eletrônica é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, sendo os demais adquiridos pelo Governo do Estado, através da SES. Atualmente, 5.512 pacientes estão cadastrados, sendo a maioria com estomias intestinais e urinárias.

“Quando o paciente passa por uma cirurgia, seja ela eletiva ou de emergência, é encaminhado para a atenção primária para receber esses insumos e cuidados compartilhados através dos diferentes pontos da rede. Na atenção primária, ele será encaminhado para o recebimento desses insumos. Vale destacar que nós somos o único estado do Brasil que faz a reabilitação do paciente com estomia respiratória”, ressalta a Gerente de Habilitações e Redes de Atenção da SES, Jaqueline Reginatto.