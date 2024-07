Dengue em SC: cuidados de prevenção devem ser mantidos mesmo com temperaturas baixas

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

O informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), revela que até a última segunda-feira, 15, foram registrados 360.863 casos prováveis em 285 municípios do estado, representando um aumento de 163,53% comparando com o mesmo período do ano passado.

Em relação aos óbitos, foram confirmadas 301 mortes por dengue, e outras 48 permanecem em investigação pelas Secretarias Municipais de Saúde com apoio da Secretaria de Estado da Saúde.

O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, circula menos durante os períodos mais frios. Mas isso não significa que os cuidados de prevenção à dengue devem ser deixados de lado. Como explica o médico infectologista e superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi, as medidas de controle do mosquito devem ser mantidas durante todo o ano. “Apesar da redução na transmissão das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti nos meses de mais frio, continuamos registrando focos do mosquito e casos de dengue nesse período. Isso mostra a capacidade de adaptação do mosquito e a importância da manutenção das ações de prevenção, mesmo nesse período de queda das temperaturas”, afirma o médico.

Se os criadouros do mosquito não forem eliminados enquanto as temperaturas estiverem mais baixas, os ovos depositados podem permanecer intactos por meses e quando a chuva e o calor voltarem, eles vão eclodir, dando origem a novos mosquitos.

:: Confira o informe completo aqui.

Ações para eliminar os criadouros do mosquito:

– Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como pneus, tampas de garrafas, latas e copos;

– Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso em terrenos baldios e pátios;

– Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente sem deixar poças de água;

– Manter lagos e tanques limpos ou criar peixes que se alimentem de larvas;

– Lave com escova e sabão as vasilhas de água e comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana;

– Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas de plantas;

– Mantenha as lixeiras tampadas, não acumule lixo/entulhos e guarde os pneus em lugar seco e coberto.