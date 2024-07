Prazo para recurso contra resultados preliminares do Saers 2023 termina em 28 de julho

Termina em 28 de julho o prazo para que as prefeituras possam solicitar revisões ou pedir alteração de dados relacionados aos resultados preliminares do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2023.



Para interpor recurso, o município deve preencher um formulário específico, que é acessado através de um código individual enviado aos e-mails oficiais das Prefeituras e secretarias municipais de Educação informados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

É possível cadastrar a quantidade de solicitações de interposição que forem necessárias através da submissão de várias respostas ao formulário. Cada solicitação deverá ser acompanhada da documentação comprobatória correspondente.

As informações completas e links dos formulários para a interposição, incluindo a lista de e-mails cadastrados para recebimento do código e um tutorial de preenchimento podem ser conferidos no link abaixo:

Cronograma

28/7 – Período de interposição de recursos pelos municípios

Primeira quinzena de setembro – Divulgação dos resultados finais do Saers 2023

Sobre o Saers

Criado em 2005, o Saers é uma avaliação educacional realizada anualmente para os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com foco nas competências e habilidades de Português e Matemática.

Além de medir o conhecimento dos estudantes nessas áreas, os resultados servem como critério para calcular o Índice Municipal da Educação do RS (Imers), que influencia o repasse do ICMS aos municípios gaúchos, incentivando a melhoria contínua da educação.