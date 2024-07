Nova administração do Hospital Tramandaí apresenta melhorias realizadas desde o início do contrato

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, se reuniu, nesta terça-feira (16/7), com a direção do Instituto Maria Schmitt (Imas), que desde o início de junho é a nova prestadora de serviços no Hospital Tramandaí. No encontro ocorrido em Porto Alegre, foram apresentados alguns avanços na instituição hospitalar, como a aquisição de novos equipamentos e a reabertura da maternidade.

Arita explicou que o motivo da reunião foi avaliar o trabalho realizado até agora e traçar futuros projetos para o período da contratação emergencial. “Alguns avanços já ocorreram e muitos outros estão em fase de planejamento. Esse contrato emergencial já está dando resultado para a população do Litoral Norte, em especial Tramandaí, com uma nova gestão que já fez importantes entregas para as pessoas”, afirmou. A secretária adiantou que estão previstas novas obras no telhado e na rede elétrica do hospital.

O diretor de regulação do Imas, Robson Machado, informou que já foram adquiridos dois novos aparelhos de raio-x (um móvel e um fixo) e dois novos aparelhos de ultrassom, que vão propiciar um trabalho mais adequado dentro do centro cirúrgico e nos exames. Ainda em junho, foi feita a reabertura do centro obstétrico e a abertura de uma terceira sala cirúrgica. “Nós vamos fechar esse mês de julho com quase 200 cirurgias eletivas realizadas”, detalhou.

O Hospital de Tramandaí é um dos estabelecimentos de saúde de propriedade do Estado e sob gestão de terceiros. Em abril deste ano, foi lançado o processo para a contratação emergencial de pessoa jurídica para atuar no local. O Imas foi contratado para fazer o gerenciamento da estrutura física e de pessoal, bem como a a execução das atividades de prestação de serviços na área médico-hospitalar, viabilizando o funcionamento e garantindo o atendimento integral da população.

A entidade conta com 131 leitos de internação pelo Sistema Único de Saúde, sendo habilitada como: Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC); Hospital Dia – Aids; serviço hospitalar para tratamento da Aids, laqueadura e vasectomia; UTI Adulto Tipo II e UTI Neonatal Tipo II. Possui ainda as especialidades de neurocirurgia, traumatologia e ortopedia, pneumologia, nefrologia e obstetrícia, entre outros. Entre 2019 e 2023 registrou uma média de seis mil internações por ano.