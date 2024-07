Hospital Azambuja comemora um ano de avanços em cirurgias cardíacas

Foto: Carina Machado

Após um ano do Governo do Estado habilitar o Hospital Azambuja em Alta Complexidade Cardiovascular, unidade celebra avanços importantes e ampliação das cirurgias cardíacas. Nesse período, 1.519 procedimentos cardiovasculares de urgência e emergência foram executados na Hemodinâmica. A introdução das cirurgias cardíacas tornou um marco significativo para o Hospital Azambuja, consolidando-o como referência para pacientes cardiovasculares de Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Desde então, pacientes da região passaram a ser encaminhados à instituição para a realização de seus procedimentos, o que tem contribuído para a redução da fila de cirurgias eletivas no Estado de Santa Catarina. Além das cirurgias, o hospital também está habilitado para realizar atendimentos ambulatoriais e procedimentos de urgência e emergência na área de cardiologia, ampliando assim seu impacto positivo na saúde da população local.

De acordo com a cirurgiã cardíaca, Dra. Rochele Lorenzi Pol, a capacidade cirúrgica do Azambuja é enorme. “Realizamos cirurgias em pacientes que estavam esperando na fila há mais de um ano. Isso melhorou significativamente a qualidade de vida desses pacientes e, o mais impactante, evitou que muitos morressem enquanto esperavam pela cirurgia. A capacidade de cirurgia do hospital é enorme, mas ainda não conseguimos utilizá-la plenamente. Embora pudéssemos operar todos os dias, a demanda dos municípios referenciados para cá não era muito alta até recentemente. Agora, com mais municípios credenciados, a demanda aumentou e estamos conseguindo zerar a fila de espera”, comenta.

O gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, ressalta que a realização de cirurgias e procedimentos cardiovasculares é um divisor de águas na história da instituição. “Nós iniciamos os procedimentos em nossa Hemodinâmica por meio de um convênio com o Governo do Estado, em 2022. Na época, eram 10 procedimentos via SUS por mês. E em 2023, conseguimos ampliar esses serviços, graças à habilitação concedida pelo Estado, para realizar procedimentos cardiovasculares e cirurgias cardíacas. Isso nos possibilitou a realização da primeira cirurgia em junho do ano passado, e de uma série de cirurgias e procedimentos até os dias de hoje, auxiliando o Estado a zerar as filas de pacientes que aguardavam por esse tipo de tratamento. E não paramos nisso, abrimos Pronto-Atendimento em Cardiologia, que estava no nosso planejamento, diante da demanda que vem crescendo continuamente. Nesse primeiro ano, já passamos de 1.500 atendimentos em todas as subespecialidades dentro da cardiologia no Hospital Azambuja. É um serviço de excelência que atende toda a região do Vale do Itajaí e se conceituou como um dos melhores de Santa Catarina”, comenta.



O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, relembra a atuação da Secretaria na habilitação em cirurgia cardíaca do Hospital Azambuja. “Desde o início do governo, recebemos a determinação do governador Jorginho Mello para expandir os serviços de alta complexidade e outros serviços hospitalares em todas as regiões do estado. Assim, iniciamos um processo inovador em todo o Brasil, que foram as habilitações estaduais. O Hospital Azambuja foi um dos primeiros a aderir a essas habilitações estaduais na alta complexidade, no mês de junho de 2023, com o serviço de cardiologia. Mais recentemente, em março de 2024, essa habilitação do hospital foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Estamos trazendo mais atendimento para a população, mais perto de suas casas e com mais qualidade. Nosso objetivo é reduzir o sofrimento das pessoas e melhorar cada vez mais a saúde em Santa Catarina. E a cardiologia no Hospital Azambuja é um passo significativo nessa direção, garantindo que os cidadãos de Brusque e região tenham acesso a tratamentos de alta complexidade, sem precisar se deslocar para outras cidades”, ressalta.



Na avaliação do diretor técnico do Azambuja, Dr. Eugênio José Paiva Maciel, o Hospital deu um passo significativo para a cidade, com avanços impressionantes em diversos setores médicos. “Nosso trabalho em cateterismos, cirurgias cardíacas e implantações de marca-passos é uma grande conquista. Agora realizamos cirurgias minimamente invasivas e micro-incisões para a troca de válvulas cardíacas. Temos expandido significativamente nossos recursos cardiológicos, como a hemodinâmica. A demanda tem sido tão alta que já estamos planejando adquirir outro equipamento. Esta evolução rápida e significativa se deve ao esforço coletivo de nossa equipe médica e administrativa”, reforça.



O médico também enfatiza os planos futuros do hospital, como a implantação de cirurgias robóticas; o credenciamento para oncologia; e a finalização da nova torre de sete mil metros quadrados que está em andamento, o que permitirá expandir as UTIs, o Centro Cirúrgico e a área de internação. “Hoje, a demanda por nossos serviços vem de várias regiões, inclusive de outros estados. Isso é um indicativo da confiança que as pessoas têm no nosso atendimento. Problemas cardíacos graves que não eram resolvidos em outras localidades, estão sendo tratados aqui com sucesso”, enfatiza.



Bastiani destaca ainda o apoio do empresariado local e da classe política. “Esse suporte tem sido muito importante para nosso crescimento. A aquisição de novos equipamentos e a realização de grandes obras, como a reforma da Recepção, Pronto Socorro, aquisição do aparelho da Hemodinâmica e, mais recentemente, a reforma dos 130 leitos do SUS, só foram possíveis graças a essas parcerias”, enfatiza o gestor hospitalar.



O diretor administrativo do Hospital Azambuja, Pe. Nélio Roberto Schwanke também ressalta o crescimento da instituição nos últimos anos, sempre com o maior objetivo de atender a população. “Nosso compromisso é continuar crescendo com qualidade, oferecendo o melhor atendimento possível para nossa comunidade. Nosso Hospital tem crescido e se desenvolvido bastante, graças ao esforço de muitas pessoas: da diretoria, dos funcionários, gestores e empresariado. Hoje, as pessoas praticamente não precisam buscar atendimentos fora de Brusque, pois encontram aqui tratamentos complexos que outrora não existiam em nossa cidade. E isso só é possível graças à ajuda desse grande número de pessoas, que olha com carinho para a nossa instituição”, completa.

Fonte: Comunicação do Hospital Azambuja